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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Итоги дня в Тюмени: дерзкое ограбление банка, конфеты с опарышами и эвакуация ТРЦ

Итоги дня в Тюмени: дерзкое ограбление банка, конфеты с опарышами и эвакуация ТРЦ

13 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI
Дайджест событий за 13 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

На проходе на Тюменскую набережную нашли автомобиль с мёртвым водителем

В Тюмени местный житель, вышедший на прогулку с собакой, обнаружил на проходе к набережной автомобиль марки «Чанган» с телом водителя.

Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что машина ехала на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, въехал в препятствие, опрокинулся, пролетел два пролета пешеходных лестниц.

Выяснилось, что погибшему 26-лет. Он жил в Тюмени, получил права в 2017 году и нарушил ПДД всего один раз — в 2023 году.

На проходе на тюменскую набережную нашли машину с мертвым водителем. ВИДЕО
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В Тюмени купили конфеты с опарышами

В Тюмени покупатель обнаружил опарышей в конфетах, которые приобрел в сетевом магазине на Правобережной. Видеозаписью с червями он поделился в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте. Представитель магазина выразил готовность разобраться в ситуации, а покупателям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.

Сладости с сюрпризом: тюменец купил конфеты с опарышами
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Свыше трех миллионов рублей похитили из тюменского банка

В Тюмени мужчина, угрожая оружием, похитил более трех миллионов рублей из банка по указанию кураторов. Неизвестные манипулировали им, убедив сначала продать машину, оформить кредит, а после отправить деньги на их счета.

Гражданина удалось задержать, возбуждено уголовное дело, проводится проверка на мошеннические действия.

Более трех миллионов рублей похитили из банка Тюмени. Видео
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В Тюмени оказались экстренно эвакуированы посетители ТРЦ «Гудвин»

В Тюмени из ТРЦ «Гудвин» эвакуировали посетителей. Росгвардия и полиция прибыли на место после сообщений о якобы нахождении бомбы в одной из машин. Владелец машины утверждает, что предмет подсунул ему «некий шпион». Силовые ведомства пообещали прокомментировать ситуацию.

Посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени экстренно эвакуировали
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Тюменскую область выбрали для съемок фильма о Николае II

В Тюменской области запланированы съемки полнометражного фильма о жизни последнего русского императора Николая II. Съемки начнутся 23 марта в различных локациях, включая музей и пристань, где находилась семья Романовых. Имена актеров пока держат в секрете. Ожидается участие актеров из московских, тобольских и тюменских драмтеатров.

Тюменскую область выбрали для съемок фильма о последнем российском императоре
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