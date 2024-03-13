Итоги дня в Тюмени: дерзкое ограбление банка, конфеты с опарышами и эвакуация ТРЦ

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Тюмени местный житель, вышедший на прогулку с собакой, обнаружил на проходе к набережной автомобиль марки «Чанган» с телом водителя.
Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что машина ехала на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, въехал в препятствие, опрокинулся, пролетел два пролета пешеходных лестниц.
Выяснилось, что погибшему 26-лет. Он жил в Тюмени, получил права в 2017 году и нарушил ПДД всего один раз — в 2023 году.
В Тюмени покупатель обнаружил опарышей в конфетах, которые приобрел в сетевом магазине на Правобережной. Видеозаписью с червями он поделился в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте. Представитель магазина выразил готовность разобраться в ситуации, а покупателям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.
В Тюмени мужчина, угрожая оружием, похитил более трех миллионов рублей из банка по указанию кураторов. Неизвестные манипулировали им, убедив сначала продать машину, оформить кредит, а после отправить деньги на их счета.
Гражданина удалось задержать, возбуждено уголовное дело, проводится проверка на мошеннические действия.
В Тюмени из ТРЦ «Гудвин» эвакуировали посетителей. Росгвардия и полиция прибыли на место после сообщений о якобы нахождении бомбы в одной из машин. Владелец машины утверждает, что предмет подсунул ему «некий шпион». Силовые ведомства пообещали прокомментировать ситуацию.
В Тюменской области запланированы съемки полнометражного фильма о жизни последнего русского императора Николая II. Съемки начнутся 23 марта в различных локациях, включая музей и пристань, где находилась семья Романовых. Имена актеров пока держат в секрете. Ожидается участие актеров из московских, тобольских и тюменских драмтеатров.