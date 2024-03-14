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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Итоги дня в Тюмени: пронырливые проститутки, грязная вода и поклонники «Бутырки»

Итоги дня в Тюмени: пронырливые проститутки, грязная вода и поклонники «Бутырки»

14 марта 2024, 13:33
Фото: 1MI
Дайджест событий за 14 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Стая бесхозных собак терроризирует тюменцев два года

Стая агрессивных бродячих собак терроризирует жителей микрорайона Славянский на протяжении двух лет. По словам очевидцев, нападения псов на людей, в том числе и на детей происходят регулярно. В связи с бездействием службы по отлову бродячих животных, местные жители обращаются к тюменским властям с просьбой взять ситуацию на контроль и предпринять необходимые меры.

«Трагедии не избежать»: стая бродячих псов терроризирует тюменцев два года
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В тюменских реках Обь и Иртыш не обнаружили чистой воды

На заседании комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды сообщили, что в реках Обь и Иртыш на территории Тюменской области чистой воды не обнаружено. По данным начальника Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко, в минувшем году были обследованы 108 створов водоемов, и водных объектов. Также было зафиксировано 226 случаев высокого и экстремального загрязнения различными веществами.

Специалисты начали разработку нового федерального проекта под названием «Вода России», нацеленного на оздоровление российских рек.

Загрязненная и грязная: эксперты вынесли вердикт о качестве воды в тюменских реках
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Число проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз

В 2023 году число дел о занятии проституцией, поступивших в тюменские суды, возросло в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В мировых судах в минувшем году рассмотрели три десятка таких дел.

Всего 21 «жрицу любви» привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.

Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз
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В тюменском ЖК «Малахово» из окна дома выпала женщина

Из окна дома в ЖК «Малахово» в Тюмени выпала женщина. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Тело женщины 1979 года рождения нашли под окнами дома №190 на улице Широтной.

Местные жители рассказали изданию «МегаТюмень», что погибшая проживала в соседнем доме.

В Тюмени раскупили почти все билеты на концерт «Бутырки»

В Тюмени почти не осталось самых дорогих билетов на концерт группы «Бутырка». Практически все билеты по цене 2950 рублей уже раскуплены, в продаже остались лишь несколько мест на боковых рядах зала.

Артисты приедут в Тюмень 18 марта.

Тюменцы разобрали самые дорогие билеты на концерт «Бутырки»
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