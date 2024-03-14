Итоги дня в Тюмени: пронырливые проститутки, грязная вода и поклонники «Бутырки»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Стая агрессивных бродячих собак терроризирует жителей микрорайона Славянский на протяжении двух лет. По словам очевидцев, нападения псов на людей, в том числе и на детей происходят регулярно. В связи с бездействием службы по отлову бродячих животных, местные жители обращаются к тюменским властям с просьбой взять ситуацию на контроль и предпринять необходимые меры.
На заседании комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды сообщили, что в реках Обь и Иртыш на территории Тюменской области чистой воды не обнаружено. По данным начальника Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко, в минувшем году были обследованы 108 створов водоемов, и водных объектов. Также было зафиксировано 226 случаев высокого и экстремального загрязнения различными веществами.
Специалисты начали разработку нового федерального проекта под названием «Вода России», нацеленного на оздоровление российских рек.
В 2023 году число дел о занятии проституцией, поступивших в тюменские суды, возросло в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В мировых судах в минувшем году рассмотрели три десятка таких дел.
Всего 21 «жрицу любви» привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.
Из окна дома в ЖК «Малахово» в Тюмени выпала женщина. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Тело женщины 1979 года рождения нашли под окнами дома №190 на улице Широтной.
Местные жители рассказали изданию «МегаТюмень», что погибшая проживала в соседнем доме.
В Тюмени почти не осталось самых дорогих билетов на концерт группы «Бутырка». Практически все билеты по цене 2950 рублей уже раскуплены, в продаже остались лишь несколько мест на боковых рядах зала.
Артисты приедут в Тюмень 18 марта.