Итоги дня в Тюмени: пронырливые проститутки, грязная вода и поклонники «Бутырки»

Стая агрессивных бродячих собак терроризирует жителей микрорайона Славянский на протяжении двух лет. По словам очевидцев, нападения псов на людей, в том числе и на детей происходят регулярно. В связи с бездействием службы по отлову бродячих животных, местные жители обращаются к тюменским властям с просьбой взять ситуацию на контроль и предпринять необходимые меры.