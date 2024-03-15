«Люби свой край»: тюменцев задарили утюгами, весами и чайниками

Также в числе уже разыгранных призов — десятки сертификатов на посещение тюменского театра и музеев, тепловентиляторы, миксеры, блендеры, тостеры, электрические зубные щетки, фены и многое другое. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.