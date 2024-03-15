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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Тюменцев задарили утюгами, весами и чайниками

«Люби свой край»: тюменцев задарили утюгами, весами и чайниками

15 марта 2024, 07:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцев задарили утюгами, весами и чайниками

Три смартфона, более четырех десятков АКБ-внешних аккумуляторов и наушников, пяти десятков напольных весов, сотни утюгов и четыре десятка электрочайников уже разыграны среди тюменцев-участников викторины «Люби свой край».

Также в числе уже разыгранных призов — десятки сертификатов на посещение тюменского театра и музеев, тепловентиляторы, миксеры, блендеры, тостеры, электрические зубные щетки, фены и многое другое. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

С 08:00 жители Тюмени отвечают на вопросы о городе, регионе и России. По словам организаторов викторины, отмечена высокая активность — большинство участников отвечают на вопросы правильно, получают сладкие подарки. Трое тюменцев уже стали обладателями билетов на Чемпионат России по биатлону.

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