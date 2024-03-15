nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Барби с дочкой пришли на выборы президента РФ в Тюмени

С первого раза: тюменская Барби проголосовала на выборах президента России

15 марта 2024, 07:03

Барби с дочкой пришли на выборы президента РФ в Тюмени

Жительница Тюмени с маленькой дочкой пришли в пятницу, 15 марта, на избирательный участок в школу № 94, в образе героинь фильма «Барби». Девушка отметила, что старается привить ребенку активную гражданскую позицию с детства.
Сюжет
Выборы
«Стараюсь воспитывать стремление у дочери участвовать в будущем нашей страны. Поэтому своим примером показываю, что важно принимать решение и участвовать в выборах. Дочь мечтает стать актрисой или режиссером, я поддерживаю ее творческие инициативы и оригинальность. Кстати, жители „Барбиленда“ тоже участвовали в выборах президента, поэтому мы с Алисой (так зовут дочь) решили прийти в таких костюмах», — пояснила тюменка.

Напомним, на выборах губернатора Тюменской области, состоявшихся осенью 2023 года, еще одна тюменка в образе Барби не смогла проголосовать, так как пришла не на свой избирательный участок.

Видео: тг-канал Тюменская область

Выборы президента России будут проходить в Тюменской области в этом году в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Читайте также:
Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты«Стыдно сказать, помолилась»: тюменская пенсионерка выиграла смартфонАренда загородных домов подорожала до 42 тысяч рублей в Тюмени
#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Выборы#Выборы президента#Президентские выборы
Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?
Сегодня, 07:31
Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ
Вчера, 06:51
Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области
Сегодня, 01:05
Сразу трое бойцов из Тюменской области погибли на СВО
Вчера, 16:04
Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты
Сегодня, 06:59
В Тюмени прошла первая в 2024 году практическая конференция «ТИМИ-Тюмень»
Сегодня, 05:00