С первого раза: тюменская Барби проголосовала на выборах президента России

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:07
«Стараюсь воспитывать стремление у дочери участвовать в будущем нашей страны. Поэтому своим примером показываю, что важно принимать решение и участвовать в выборах. Дочь мечтает стать актрисой или режиссером, я поддерживаю ее творческие инициативы и оригинальность. Кстати, жители „Барбиленда“ тоже участвовали в выборах президента, поэтому мы с Алисой (так зовут дочь) решили прийти в таких костюмах», — пояснила тюменка.
Напомним, на выборах губернатора Тюменской области, состоявшихся осенью 2023 года, еще одна тюменка в образе Барби не смогла проголосовать, так как пришла не на свой избирательный участок.
Выборы президента России будут проходить в Тюменской области в этом году в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.