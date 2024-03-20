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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Итоги дня в Тюмени: жуткие морозы, дефицит грузчиков и вечеринка сумасшедших невест

Итоги дня в Тюмени: жуткие морозы, дефицит грузчиков и вечеринка сумасшедших невест

20 марта 2024, 13:36
Фото: 1MI
Дайджест событий за 20 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени резко подорожают автомобили

Эксперт автомобильного рынка Сергей Нестеров предупредил тюменцев о предстоящем резком подорожании автомобилей. По его словам, с 1 апреля физическим лицам придется платить столько же, сколько и юридическим, так как при ввозе автомобиля в Россию все же придется уплачивать местные акцизы и налоги.

Нестеров отмечает, что изменения спровоцируют рост автомобилей у официальных поставщиков, что положительно скажется на рынке. Но приобретение автомобилей по «серому» импорту будет вызывать требование к более внимательной проверке уплаты налогов.

«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
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В Тюмени резко возросло количество женщин-строителей

За последний год количество отправленных женщинам приглашений на трудоустройство в Тюмени выросло на 30%, а просмотры их резюме увеличились почти в два раза. Об этом сообщили эксперты «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.

Растет доля женских резюме на строительные специальности. Сообщается, что средняя зарплата в сфере строительства составляет 93.2 тысячи рублей.

«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
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На Тюменскую область надвигаются сильные морозы

В Тюменской области 20 и 21 марта ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -16 градусов. В отдельных районах региона порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также предупредили о сильном ветре.

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В Тюмени состоится вечеринка «сумасшедших невест»

В начале апреля в Тюмени пройдет вечеринка «сумасшедших невест». На мероприятие приглашаются все желающие в свадебных платьях. Организаторы уже сейчас обещают причудливые свадебные десерты, музыку, сюрпризы, а также награду для самого оригинального наряда.

Жительниц Тюмени пригласили на вечеринку «сумасшедших невест»
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Тюменским работодателям категорически не хватает кладовщиков и грузчиков

В феврале в Тюменской области зафиксировали дефицит кладовщиков и грузчиков. Количество вакансий значительно превышает число потенциальных работников. Эксперты отмечают, что спрос всегда зависит от факторов, таких как сезонность и экономическая обстановка.

Работодателям в Тюмени не хватает кладовщиков и грузчиков
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