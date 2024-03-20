Итоги дня в Тюмени: жуткие морозы, дефицит грузчиков и вечеринка сумасшедших невест

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Эксперт автомобильного рынка Сергей Нестеров предупредил тюменцев о предстоящем резком подорожании автомобилей. По его словам, с 1 апреля физическим лицам придется платить столько же, сколько и юридическим, так как при ввозе автомобиля в Россию все же придется уплачивать местные акцизы и налоги.
Нестеров отмечает, что изменения спровоцируют рост автомобилей у официальных поставщиков, что положительно скажется на рынке. Но приобретение автомобилей по «серому» импорту будет вызывать требование к более внимательной проверке уплаты налогов.
За последний год количество отправленных женщинам приглашений на трудоустройство в Тюмени выросло на 30%, а просмотры их резюме увеличились почти в два раза. Об этом сообщили эксперты «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.
Растет доля женских резюме на строительные специальности. Сообщается, что средняя зарплата в сфере строительства составляет 93.2 тысячи рублей.
В Тюменской области 20 и 21 марта ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -16 градусов. В отдельных районах региона порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также предупредили о сильном ветре.
В начале апреля в Тюмени пройдет вечеринка «сумасшедших невест». На мероприятие приглашаются все желающие в свадебных платьях. Организаторы уже сейчас обещают причудливые свадебные десерты, музыку, сюрпризы, а также награду для самого оригинального наряда.
В феврале в Тюменской области зафиксировали дефицит кладовщиков и грузчиков. Количество вакансий значительно превышает число потенциальных работников. Эксперты отмечают, что спрос всегда зависит от факторов, таких как сезонность и экономическая обстановка.