Итоги дня в Тюмени: жуткие морозы, дефицит грузчиков и вечеринка сумасшедших невест

Эксперт автомобильного рынка Сергей Нестеров предупредил тюменцев о предстоящем резком подорожании автомобилей. По его словам, с 1 апреля физическим лицам придется платить столько же, сколько и юридическим, так как при ввозе автомобиля в Россию все же придется уплачивать местные акцизы и налоги.