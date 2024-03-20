Жительниц Тюмени пригласили на вечеринку «сумасшедших невест»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В начале апреля в Тюмени состоится вечеринка, посетить которую можно будет только в свадебном платье. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.
«Незабываемая вечеринка в стиле невест, где можно повеселиться и создать уникальный образ в сумасшедшем свадебном платье! На вечеринке гостей ждут причудливые свадебные десерты, музыка, сюрпризы, а фотографы и видеографы будут ловить каждый кадр, чтобы сохранить этот вечер в памяти навсегда, ведь такого безумия в нашем городе еще не было», — заявили организаторы.
Кроме того, организаторы пообещали вручить награду девушке в самом оригинальном платье. Желающим посетить вечеринку порекомендовали поискать наряды на сайтах объявлений или одолжить у мам или бабушек.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени стали чаще обращаться к организаторам праздников. Из-за повышения спроса некоторые специалисты подняли цены на свои услуги.