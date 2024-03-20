nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Вечеринка «сумасшедших невест» пройдет в Тюмени

Жительниц Тюмени пригласили на вечеринку «сумасшедших невест»

20 марта 2024, 08:17
Фото: 1MI

Вечеринка «сумасшедших невест» пройдет в Тюмени

Организаторы заявили, что посетить мероприятие можно будет только в свадебном платье. Девушке в самом оригинальном наряде пообещали награду.

В начале апреля в Тюмени состоится вечеринка, посетить которую можно будет только в свадебном платье. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Незабываемая вечеринка в стиле невест, где можно повеселиться и создать уникальный образ в сумасшедшем свадебном платье! На вечеринке гостей ждут причудливые свадебные десерты, музыка, сюрпризы, а фотографы и видеографы будут ловить каждый кадр, чтобы сохранить этот вечер в памяти навсегда, ведь такого безумия в нашем городе еще не было», — заявили организаторы.
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
Узнать подробнее

Кроме того, организаторы пообещали вручить награду девушке в самом оригинальном платье. Желающим посетить вечеринку порекомендовали поискать наряды на сайтах объявлений или одолжить у мам или бабушек.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени стали чаще обращаться к организаторам праздников. Из-за повышения спроса некоторые специалисты подняли цены на свои услуги.

Читайте также:
К закрытию ледовых переправ начали готовиться в Тюменской областиСобака пациентов напала на приехавшего фельдшера в Тюменской областиВоспользовались положением: аферисты довели тюменскую пенсионерку до суда с банком
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Награды#Невесты#Мероприятия#Любовь Селезнева
«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Сегодня, 07:08
«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения
Сегодня, 08:23
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
Вчера, 09:30
«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
Сегодня, 02:42
Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область
Сегодня, 09:40
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
Вчера, 06:02
"