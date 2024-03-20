Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что вечером 20 марта в отдельных районах Тюменской области скорость порывов ветра будет достигать 15 метров в секунду.
В ночь с 20 на 21 марта в регионе похолодает до -6-11 градусов, при прояснении до -16 градусов. Ветер по-прежнему будет сильным.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области начали готовиться к закрытию ледовых переправ. Из-за повышения температуры воздуха лед начал таять, местами проступила вода. Переправы начнут закрывать с 25 марта.