nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Синоптики прогнозируют похолодание в Тюменской области

Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область

20 марта 2024, 09:40
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют похолодание в Тюменской области

В ближайшие два дня в Тюменской области ожидается понижение температуры воздуха до -16 градусов. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что вечером 20 марта в отдельных районах Тюменской области скорость порывов ветра будет достигать 15 метров в секунду.

В ночь с 20 на 21 марта в регионе похолодает до -6-11 градусов, при прояснении до -16 градусов. Ветер по-прежнему будет сильным.

Момент истины: гидрометцентр России предсказал тюменской Туре тяжелое будущее
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области начали готовиться к закрытию ледовых переправ. Из-за повышения температуры воздуха лед начал таять, местами проступила вода. Переправы начнут закрывать с 25 марта.

Читайте также:
Тюменцам объяснили, какие подводные камни есть у сельской ипотекиПрямые авиарейсы свяжут Тюмень и Нижний НовгородПо поводу и без повода: тюменцы стали чаще обращаться к организаторам праздников
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Прогнозы#Любовь Селезнева
«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Сегодня, 07:08
«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения
Сегодня, 08:23
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
Вчера, 09:30
«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
Сегодня, 02:42
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
Вчера, 06:02
"