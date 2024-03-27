«Пошла отсюда!»: в Тюмени водитель с криками выгнал девочку-подростка из автобуса

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По словам пассажирки, на маршруте 57 она ездит каждый день. 26 марта водитель сказал, что конечная остановка — Таллинская. Заявление вызвало недоумение у тюменки.
«Может быть были какие-то изменения в маршруте, но я вчера ехала в это же время и все было в порядке. На официальном сайте нет информации о маршруте 57. На других сайтах разная информация. Вместо того, чтобы объяснить спокойно, водитель начал кричать, оскорблять, угрожать „выкинуть из салона“. Он высадил меня, несовершеннолетнюю девушку вечером на дороге», - рассказала подросток.
Героиня истории добавила, что ей удалось снять на видео, как водитель начал курить в салоне, что тоже запрещено.
Согласно открытым источникам, маршрут №57 обслуживает ИП Савельев Андрей Евгеньевич. Комментариев от предприятия пока не поступало. От журналистов направлен запрос к руководителю.
Ранее в Тюмени запретили кондуктам и водителям высаживать инвалидов без проездного билета или сопроводительного документа.