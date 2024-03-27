«Пошла отсюда!»: в Тюмени водитель с криками выгнал девочку-подростка из автобуса

В Тюмени водитель автобуса с криками выгнал несовершеннолетнюю пассажирку

В Тюмени водитель автобуса №57 накричал на пассажирку, а после выгнал ее из транспорта со словами «Пошла отсюда!». Об инциденте горожанка рассказала в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте.