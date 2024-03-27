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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Тюмени водитель автобуса с криками выгнал несовершеннолетнюю пассажирку

«Пошла отсюда!»: в Тюмени водитель с криками выгнал девочку-подростка из автобуса

27 марта 2024, 10:06
Фото: 1MI

В Тюмени водитель автобуса с криками выгнал несовершеннолетнюю пассажирку

В Тюмени водитель автобуса №57 накричал на пассажирку, а после выгнал ее из транспорта со словами «Пошла отсюда!». Об инциденте горожанка рассказала в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте.

По словам пассажирки, на маршруте 57 она ездит каждый день. 26 марта водитель сказал, что конечная остановка — Таллинская. Заявление вызвало недоумение у тюменки.

«Может быть были какие-то изменения в маршруте, но я вчера ехала в это же время и все было в порядке. На официальном сайте нет информации о маршруте 57. На других сайтах разная информация. Вместо того, чтобы объяснить спокойно, водитель начал кричать, оскорблять, угрожать „выкинуть из салона“. Он высадил меня, несовершеннолетнюю девушку вечером на дороге», - рассказала подросток.

Героиня истории добавила, что ей удалось снять на видео, как водитель начал курить в салоне, что тоже запрещено.

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Согласно открытым источникам, маршрут №57 обслуживает ИП Савельев Андрей Евгеньевич. Комментариев от предприятия пока не поступало. От журналистов направлен запрос к руководителю.

Ранее в Тюмени запретили кондуктам и водителям высаживать инвалидов без проездного билета или сопроводительного документа.

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