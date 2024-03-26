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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Итоги дня в Тюмени: опасные яйца, ЧОП в школах и мольбы тюменского террориста

Итоги дня в Тюмени: опасные яйца, ЧОП в школах и мольбы тюменского террориста

26 марта 2024, 13:31
Фото: 1MI
Дайджест событий за 26 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца

В Тюмени нашли яйца с антибиотиками, вызывающими угрозу здоровью. Компании «ПРОДО Тюменский бройлер» грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности из-за нарушения норм.

Россельхознадзор обнаружил 1800 опасных куриных яиц в магазинах. Предприятие также ранее попало в центр скандала из-за лекарств от паразитов в колбасе, что привело к приостановлению действия декларации о соответствии продукции.

На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
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Полуслепой заключенный террорист попросил о досрочном освобождении в Тюмени

Заключенный Артур Маслаков носит очки с диоптриями на -29, но все равно практически ничего не видит. Из-за ухудшения здоровья он просит о досрочном освобождении в исправительной колонии. Мужчину осудили на 13 лет за подготовку к террористическому акту.

Несмотря на проведенные 11 лет в колонии, Тюменский суд отказал в его освобождении из-за тяжелого заболевания глаз. Адвокат заключенного сообщил, что Маслаков планирует вновь обратиться в суд, так как его зрение значительно ухудшилось, достигнув степени амблиопии.

Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
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В Тюмени таджиков просят терпеть возможный негатив от отдельных горожан

В Тюмени таджикская диаспора обратилась с призывом к своим гражданам сохранять спокойствие и не реагировать на возможный негатив со стороны отдельных горожан после теракта в «Крокус Сити Холл», пишет URА.RU. Представитель таджикского культурного центра подчеркнул важность проявления терпимости и осудил нападение на «Крокус».

В Тюмени таджиков просят терпеть возможный негатив от отдельных горожан
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В тюменских школах активно усиливают охрану после теракта в Москве

В связи с терактом в «Крокусе Сити Холле», в Тюменской области ужесточают меры безопасности в школах. Региональный департамент образования сообщил, что художественная школа города заключила договор на охрану и приняла дополнительные меры безопасности.

Дистанционное обучение для детей будет проводиться с 23 по 31 марта. С 27 марта в школе будет дежурить охрана.

В школах Тюмени активно усиливают охрану после теракта в «Крокусе»
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В Тюмени до конца лета возведут новый каток

В Тюмени до конца лета построят новый крытый каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Здание будет одноэтажным, а находиться в нем будут: арена на 100 мест, ледовое поле площадью 1.6 тысячи квадратных метров, административные помещения, радиоузел, шесть раздевалок, пункт проката инвентаря и буфет.

Строительство нового катка на Народной планируется завершить до августа 2024 года.

Новый крытый каток в Тюмени построят до конца лета
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