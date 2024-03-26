Итоги дня в Тюмени: опасные яйца, ЧОП в школах и мольбы тюменского террориста

Заключенный Артур Маслаков носит очки с диоптриями на -29, но все равно практически ничего не видит. Из-за ухудшения здоровья он просит о досрочном освобождении в исправительной колонии. Мужчину осудили на 13 лет за подготовку к террористическому акту.