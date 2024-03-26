Итоги дня в Тюмени: опасные яйца, ЧОП в школах и мольбы тюменского террориста

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Тюмени нашли яйца с антибиотиками, вызывающими угрозу здоровью. Компании «ПРОДО Тюменский бройлер» грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности из-за нарушения норм.
Россельхознадзор обнаружил 1800 опасных куриных яиц в магазинах. Предприятие также ранее попало в центр скандала из-за лекарств от паразитов в колбасе, что привело к приостановлению действия декларации о соответствии продукции.
Заключенный Артур Маслаков носит очки с диоптриями на -29, но все равно практически ничего не видит. Из-за ухудшения здоровья он просит о досрочном освобождении в исправительной колонии. Мужчину осудили на 13 лет за подготовку к террористическому акту.
Несмотря на проведенные 11 лет в колонии, Тюменский суд отказал в его освобождении из-за тяжелого заболевания глаз. Адвокат заключенного сообщил, что Маслаков планирует вновь обратиться в суд, так как его зрение значительно ухудшилось, достигнув степени амблиопии.
В Тюмени таджикская диаспора обратилась с призывом к своим гражданам сохранять спокойствие и не реагировать на возможный негатив со стороны отдельных горожан после теракта в «Крокус Сити Холл», пишет URА.RU. Представитель таджикского культурного центра подчеркнул важность проявления терпимости и осудил нападение на «Крокус».
В связи с терактом в «Крокусе Сити Холле», в Тюменской области ужесточают меры безопасности в школах. Региональный департамент образования сообщил, что художественная школа города заключила договор на охрану и приняла дополнительные меры безопасности.
Дистанционное обучение для детей будет проводиться с 23 по 31 марта. С 27 марта в школе будет дежурить охрана.
В Тюмени до конца лета построят новый крытый каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Здание будет одноэтажным, а находиться в нем будут: арена на 100 мест, ледовое поле площадью 1.6 тысячи квадратных метров, административные помещения, радиоузел, шесть раздевалок, пункт проката инвентаря и буфет.
Строительство нового катка на Народной планируется завершить до августа 2024 года.