nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Итоги дня в Тюмени: ложная эвакуация, смерть студентов и растерянные депутаты

Итоги дня в Тюмени: ложная эвакуация, смерть студентов и растерянные депутаты

21 марта 2024, 13:34
Фото: 1MI
Дайджест событий за 21 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего совершают преступления в Тюмени

В Тюменской области среди мигрантов чаще всего совершают преступления граждане Таджикистана и Узбекистана. В 2023 году в Тюменской области 297 иностранцами было совершено более 550 преступлений, большинство из которых были грабежи, кражи и угоны.

Также было зафиксировано 24 преступления против половой неприкосновенности и 3 изнасилования. Однако, численный показатель иностранцев, совершивших преступления, составил 2,25% от общего числа преступлений в регионе.

Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени, рассказали в полиции
Узнать подробнее

Тюменским депутатам придется скинуться над дом герою России

Депутаты Тюменской областной думы планируют выделить личные средства на строительство коттеджа для героя России Рустама Сайфуллина. Предложение высказал спикер областной думы Фуат Сайфитдинов.

Сайфуллин, лишившийся ноги в зоне специальной военной операции, живет семьей в двухкомнатной квартире и мечтает о собственном доме. Многие народные избранники растеряны и не понимают необходимости таких расходов на помощь герою.

Депутатам Тюменской облдумы придется скинуться на коттедж герою России
Узнать подробнее

Два студента разбились на тюменской «трассе смерти»

На автотрассе Тюмень — Омск в результате аварии погибли два студента.

Автомобиль «Тойота Пробокс» с четырьмя студентами за рулем съехал в кювет, врезался в опору освещения и отлетел во вторую опору. Водитель и еще один пассажир получили тяжелые травмы. На месте погибли 20-летний парень и 17-летняя девушка.

Известно, что водитель был трезв, но имел историю штрафов за нарушения, включая отсутствие ОСАГО и превышение скорости. Обстоятельства происшествия расследуются.

В страшной аварии на тюменской «трассе смерти» погибли два студента колледжа
Узнать подробнее

В Тюмени распространяют фейки о массовой эвакуации ТЦ

В Тюмени появились ложные сообщения об эвакуации торговых центров. Неизвестные распространили информацию о пожарной тревоге в ТК «Орион» и эвакуации в ТЦ «Калинка». Представители администрации торговых центров подтвердили, что информация ложная и заведения продолжают работать в штатном режиме.

Пытаются сеять панику? В Тюмени распространяют фейки об эвакуации торговых центров
Узнать подробнее

Пациентка осталась с дырой в спине после операции в тюменской больнице

В Тюмени местная жительница получила ожог спины после операции в Западно-сибирском медицинском центре. Как стало известно, медики ошибочно разместили электрод, что привело к обугливанию кожи на спине пациентки. Сейчас у женщины ожог третьей степени, требующий пересадки кожи.

Пациентка подала в суд на клинику, требуя компенсацию в 3 миллиона рублей, но в итоге суд уменьшил выплату до 350 тысяч. Медицинское учреждение в свою очередь подало апелляцию для отмены выплаты компенсации.

Читайте также:
Итоги дня в Тюмени: жуткие морозы, дефицит грузчиков и вечеринка сумасшедших невестИтоги дня в Тюмени: засекреченные военные сборы, студент с петардой и критика ШаманаИтоги дня в Тюмени: смерть журналистки, эвакуация «Калинки» и мистическое мясо
#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд
Сегодня, 07:39
Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце
Сегодня, 06:48
Ипотека, длинною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса
Сегодня, 06:25
«Вас подсадили на бьюти-иглу»: тюменская феминистка выступила против салонов красоты
Сегодня, 05:19
Мал пес, да дорог: сколько стоят самые дорогие щенки в Тюмени
Сегодня, 08:44
Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени, рассказали в полиции
Сегодня, 07:43
"