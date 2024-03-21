Итоги дня в Тюмени: ложная эвакуация, смерть студентов и растерянные депутаты

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
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Updated Сегодня, 13:36
В Тюменской области среди мигрантов чаще всего совершают преступления граждане Таджикистана и Узбекистана. В 2023 году в Тюменской области 297 иностранцами было совершено более 550 преступлений, большинство из которых были грабежи, кражи и угоны.
Также было зафиксировано 24 преступления против половой неприкосновенности и 3 изнасилования. Однако, численный показатель иностранцев, совершивших преступления, составил 2,25% от общего числа преступлений в регионе.
Депутаты Тюменской областной думы планируют выделить личные средства на строительство коттеджа для героя России Рустама Сайфуллина. Предложение высказал спикер областной думы Фуат Сайфитдинов.
Сайфуллин, лишившийся ноги в зоне специальной военной операции, живет семьей в двухкомнатной квартире и мечтает о собственном доме. Многие народные избранники растеряны и не понимают необходимости таких расходов на помощь герою.
На автотрассе Тюмень — Омск в результате аварии погибли два студента.
Автомобиль «Тойота Пробокс» с четырьмя студентами за рулем съехал в кювет, врезался в опору освещения и отлетел во вторую опору. Водитель и еще один пассажир получили тяжелые травмы. На месте погибли 20-летний парень и 17-летняя девушка.
Известно, что водитель был трезв, но имел историю штрафов за нарушения, включая отсутствие ОСАГО и превышение скорости. Обстоятельства происшествия расследуются.
В Тюмени появились ложные сообщения об эвакуации торговых центров. Неизвестные распространили информацию о пожарной тревоге в ТК «Орион» и эвакуации в ТЦ «Калинка». Представители администрации торговых центров подтвердили, что информация ложная и заведения продолжают работать в штатном режиме.
В Тюмени местная жительница получила ожог спины после операции в Западно-сибирском медицинском центре. Как стало известно, медики ошибочно разместили электрод, что привело к обугливанию кожи на спине пациентки. Сейчас у женщины ожог третьей степени, требующий пересадки кожи.
Пациентка подала в суд на клинику, требуя компенсацию в 3 миллиона рублей, но в итоге суд уменьшил выплату до 350 тысяч. Медицинское учреждение в свою очередь подало апелляцию для отмены выплаты компенсации.