nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Тюменские депутаты купят дом герою России

Депутатам Тюменской облдумы придется скинуться на коттедж герою России

21 марта 2024, 12:40
Фото: 1MI

Тюменские депутаты купят дом герою России

Депутатам Тюменской областной думы предстоит выделить личные средства в размере 150-200 тыс. рублей на строительство коттеджа для героя России Рустама Сайфуллина.

Предложение высказал спикер областной думы Фуат Сайфитдинов.

Как сообщает URА.RU, оказалось, что не все народные избранники готовы к непредвиденным расходам — многие растеряны и не понимают, почему должны платить.

Выпускник ТВВИКУ погиб в зоне спецоперации на Украине
Узнать подробнее

Напомним, что Герой Сайфуллин лишился ноги в зоне специальной военной операции. Сейчас он живет с семьей в двухкомнатной квартире и мечтает о собственном доме. Мужчина имеет ряд наград. В 2023 году он оказался избран в городскую думу, но отказался от мандата и поехал защищать Родину.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что министр обороны Сергей Шойгу похвалил бойцов из Тюменской области.

Читайте также:
Либерал-демократ Селюков выступил против награждения тюменских депутатовВ Тюмени пропал беженец из УкраиныТюменский строитель погиб на стройке в первый рабочий день
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Сергей Шойгу#Фуат Сайфитдинов#Герой России#Министр обороны#Родина#Алина Петрова#Тюменская облдума
«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд
Сегодня, 07:39
Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце
Сегодня, 06:48
Ипотека, длинною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса
Сегодня, 06:25
«Вас подсадили на бьюти-иглу»: тюменская феминистка выступила против салонов красоты
Сегодня, 05:19
Мал пес, да дорог: сколько стоят самые дорогие щенки в Тюмени
Сегодня, 08:44
Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени, рассказали в полиции
Сегодня, 07:43
"