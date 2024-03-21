Депутатам Тюменской облдумы придется скинуться на коттедж герою России

Напомним, что Герой Сайфуллин лишился ноги в зоне специальной военной операции. Сейчас он живет с семьей в двухкомнатной квартире и мечтает о собственном доме. Мужчина имеет ряд наград. В 2023 году он оказался избран в городскую думу, но отказался от мандата и поехал защищать Родину.