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Updated Сегодня, 15:57

Явка на выборах президента России в Тюменской области превысила 68%

Явка на выборах президента РФ превысила 68% в Тюменской области

16 марта 2024, 15:54
Фото: 1MI

Явка на выборах президента России в Тюменской области превысила 68%

Явка в Тюменской области на выборах президента России по итогам второго дня голосования составила 68,29%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.
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Выборы

Всего в регионе проголосовали 805 тысяч 236 избирателей. С 8:00 до 20:00 были открыты 1070 участков.

«Земляки настроены позитивно. Активность тюменцев высока. Приятно, что голосуют и представители молодежи, и людей преклонного возраста», — отметил Игорь Халин.

Напомним, выборы президента России в этом году проходят в течение трех дней. В воскресенье, 17 марта, — крайний день голосования. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

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