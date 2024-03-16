Явка на выборах президента РФ превысила 68% в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Всего в регионе проголосовали 805 тысяч 236 избирателей. С 8:00 до 20:00 были открыты 1070 участков.
«Земляки настроены позитивно. Активность тюменцев высока. Приятно, что голосуют и представители молодежи, и людей преклонного возраста», — отметил Игорь Халин.
Напомним, выборы президента России в этом году проходят в течение трех дней. В воскресенье, 17 марта, — крайний день голосования. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.