У тюменских школьников растет популярность профессии врача

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Будущим медикам рассказали про нюансы профессии и целевое обучение. Только в этом году Ишимская больница предоставляет 45 мест на «лечебное дело», 10 — на «педиатрию» и 2 — на «стоматологию».
Также заместитель главного врача по филиалам ОБ №4 Александр Плетнев рассказал ребятам о социальных гарантиях, которые предоставляются молодым специалистам при трудоустройстве.
В завершение встречи каждому абитуриенту была вручена памятка с перечнем документов, предоставить их в отдел кадров больницы нужно будет до 15 апреля 2024 года.
В депздраве отметили, что в настоящее время от облбольницы №4 по целевому набору обучается в Тюменском медунивере более 100 студентов — десять из них в этом году получают диплом и сразу будут трудоустроены в медучреждение.
Напомним, что укомплектование медучреждения кадрами проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».