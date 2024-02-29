nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

У тюменских школьников растет популярность профессии врача

У тюменских школьников растет популярность профессии врача

29 февраля 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
В последние годы заметно вырос интерес выпускников школ к медицинским профессиям. Не отстают от тренда и тюменские школьники. Накануне в Ишимский филиал облбольницы на встречу с врачами пришли 40 ребят, все они мечтают стать докторами, сообщает депздрав региона.
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области/телеграм

Будущим медикам рассказали про нюансы профессии и целевое обучение. Только в этом году Ишимская больница предоставляет 45 мест на «лечебное дело», 10 — на «педиатрию» и 2 — на «стоматологию».

Также заместитель главного врача по филиалам ОБ №4 Александр Плетнев рассказал ребятам о социальных гарантиях, которые предоставляются молодым специалистам при трудоустройстве.

В завершение встречи каждому абитуриенту была вручена памятка с перечнем документов, предоставить их в отдел кадров больницы нужно будет до 15 апреля 2024 года.

В депздраве отметили, что в настоящее время от облбольницы №4 по целевому набору обучается в Тюменском медунивере более 100 студентов — десять из них в этом году получают диплом и сразу будут трудоустроены в медучреждение.

Напомним, что укомплектование медучреждения кадрами проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Читайте также:
В райбольницу Тюменской области поступил новый рентгеновский аппаратТюменские офтальмологи помогают спасти зрение пациентам любого возрастаАлександр Моор открыл в Тюмени первый центр фиджитал-спорта
#Департамент здравоохранения#Здравоохранение#Нацпроекты
«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen
Сегодня, 09:26
Клиент не всегда прав: тюменцам рассказали, нужно ли платить за поврежденный товар
Сегодня, 07:18
Рост пенсии и ужесточения по ипотеке. Что изменится в жизни тюменцев с марта 2024 год
Сегодня, 09:52
Арбитражи февраля: 46 миллионов нефтяникам, запрет такси и лекарство от рака
Сегодня, 06:17
«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?
Сегодня, 12:41
«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года
Сегодня, 08:29