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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

Тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам.

«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам

20 февраля 2024, 09:14
Фото: 1MI
Тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам.

Тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам

Задумываясь о покупке квартиры тюменка Полина Лопатина понимала сразу — она будет брать вторичку. «Нашему городу» девушка рассказал о преимуществах своего выбора и о том, что заставило ее сразу отказаться от варианта с новостройкой.

Преимущества вторичной недвижимости

Главным принципом из-за которого девушка сделала выбор в пользу вторички стало качество. Имея образование в строительной отрасли, Полина Лопатина понимала, что далеко не все дома, которые выглядят «конфеткой» внутри оказываются такими «вкусными».

«Глядя на то, как идет строительство, какие материалы используются и как потом люди в этих домах живут, я сразу стала опасаться новостроек. Вспомнить только микрорайоны, у которых при сильном ветре обрывало облицовку. И все, сразу картинка за которой шли покупатели, разрушилась и жилье уже не кажется таким симпатичным», — рассказывает тюменка.
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От новостроек оттолкнули и цены. Несмотря на льготные ипотечные программы, покупать однушку в 33 квадратных метра за 7 миллионов рублей ей не хотелось. А более дешевые варианты находились в отдаленных уголках города, где нескоро появится необходимая инфраструктура.

«У меня была накоплены неплохая сумма для первоначального взноса и ипотеку мне одобрили, но я хотела бы закрыть ее как можно быстрее. Если брать новостройку, то, в большинстве случаев, получишь ее только через 1,5-2 года в черновой отделке. А снимать квартиру и платить ипотеку одновременно — уж очень дорого. Я бы не потянула», — отмечает Лопатина.
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Против 7 миллионов за квартиру в новостройке и ремонт, который выльется в 1,5 миллиона точно, выступил вторичный рынок жилья, где за 5-6 миллионов можно взять квартиру с готовым ремонтом, а в некоторых вариантах даже с мебелью.

«И туда сразу можно заехать жить! Постепенно можно сделать любой, даже самый современный ремонт. Причем цена в 5-6 миллионов — это квартира площадью в 45 квадратных метров в хорошем кирпичном доме, которому нет и 10 лет. И за такую приятную цену! Рядом еще и садик со школой и поликлиникой, чего в новых районах не дождешься», — подчеркивает Полина Лопатина.

Хотя сейчас на рынке много вариантов со стильными дизайнерскими решениями во вторичных квартирах, что ломает стереотип о том, что вторичка — это бабушкин ремонт с деревянными окнами и ковром на стене. В указанном ценовом диапазоне девушка смогла найти полноценную однокомнатную квартиру с раздельным санузлом, балконом и комфортной планировкой. В квартире также был паркет, оставался кухонный гарнитур (с техникой), стиральная машина, холодильник, кондиционер и вся мебель.

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От чего пришлось отказаться

Лопатина не отрицает, что у новостроек есть свои преимущества, которых нет в старых домах. Так в ее новой квартире не будет благоустроенной придомовой территории в современной стилистике, красивых парадных и минималистичных подъездов.

«Для меня эти факторы не играли большого значения. Да, это приятно, когда в закрытом дворе все стильно и красиво, но не могу сказать, что это как-то сильно меня бы подтолкнуло к новостройке», — объясняет девушка.

Также в старом доме на всех жильцов не хватает парковочных мест, а место для выгула собак находится достаточно далеко. Эти проблемы часто решают современные застройщики, превращая такое решение в визитную карточку.

Не стоит забывать и о том, что даже десятилетний дом уже имеет небольшие дефекты, которые могут быть заметны и в квартира из-за чего вырастают расходы на капитальный ремонт и внутриквартирный.

«Да, это тоже существенные минусы. Но могу сказать точно, что десятилетний дом лучше большей части новостроек по качеству. Лучше заплатит за капиталку, недели потом жить в доме, который от ветра шатается», — уверена тюменка.
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Тонкости ипотеки

Девушка сначала опасалась ежемесячного платежа по ипотеке, который для вторички, на которую льготные программы не действуют, существенно выше. Так под процент в 15,4 и первоначальном взносе в 35% ежемесячно платить придется около 40 тысяч рублей.

Однако не стоит забывать о ремонте. Учитывая, что в новостройку придется дополнительно вложить, как минимум, миллион рублей и на эту сумму нужно будет также брать кредит, условия примерно выравниваются. К тому же цены вторички существенно ниже.

«Здесь я по своему плану, буду полноценным владельцем этой квартиры уже через 5 лет — я хочу все досрочно погасить. С новостройкой так бы не вышло. А потому я всем рекомендую рассматривать рынок вторички, ведь там для многих будут более выгодные условия», — уверенна девушка.

А потому тюменцам, задумывающимся о покупке недвижимости, стоит рассмотреть все варианты, включая вторичный рынок, ведь в эти дома въехать можно сразу, к тому же сиюминутных вложений во многих случаях, квартира требовать не будет. Да и по качеству застройки во многом вторичка будет в выигрыше.

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