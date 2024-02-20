«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам

Хотя сейчас на рынке много вариантов со стильными дизайнерскими решениями во вторичных квартирах, что ломает стереотип о том, что вторичка — это бабушкин ремонт с деревянными окнами и ковром на стене. В указанном ценовом диапазоне девушка смогла найти полноценную однокомнатную квартиру с раздельным санузлом, балконом и комфортной планировкой. В квартире также был паркет, оставался кухонный гарнитур (с техникой), стиральная машина, холодильник, кондиционер и вся мебель.