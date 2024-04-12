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Сделки с недвижимостью

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2024
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
20 февраля, 09:14
2023
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
14 декабря 2023, 06:56
Тюменцы стали чаще брать ипотеку
Около 14 тысяч ипотечных сделок зарегистрировало управление Росреестра по Тюменской области за первый два месяца этого года.
1 апреля 2023, 11:25
2022
Пожар в районе аэропорта Рощино, открыли съезды на Мельникайте, рост цен на квартиры
18 октября 2022, 16:15
«Давать прогнозы затруднительно»: рекордный рост цен на недвижимость в Тюмени
18 октября 2022, 08:08
В Тюмени подорожала аренда всех квартир
18 октября 2022, 06:51
Рекордный рост цен на недвижимость в Тюмени: риелторы не ждут падения спроса
12 октября 2022, 10:38
Тюменские строители наблюдают отток специалистов из-за частичной мобилизации
11 октября 2022, 13:02

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