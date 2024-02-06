В Тюмени авиаперелеты подорожали на 11,2% за месяц

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За январь авиаперелеты по России эконом-классом подорожали на 11,2%. При этом, за период с 23 по 29 января они прибавили в цене 4,7%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко РБК Тюмень.
«Необходимо отметить, что за 2023 год средняя стоимость авиаперелета в эконом-классе по России выросла на 22,2%. В 2022 году такие перелеты подорожали на 15,6%, а в 2021 году — на 5,97%», — поделился эксперт.
Ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин отметил, что рост стоимости билетов связан с необходимостью обслуживания авиатехники и ростом стоимости импортных запчастей и комплектующих. В ближайшее время, считает Морковкин, проблема с нехваткой запчастей сохранится.
«Безусловно, это однозначно ударит по ценам на авиаперелеты, при этом рост стоимости авиабилетов в ближайшие 2-3 года может составить как минимум 15-20% ежегодно при благоприятном сценарии и более 30% — при неблагоприятном сценарии реализации проектов импортозамещения в авиационной отрасли», — заявил эксперт.
Рост цен коснулся не только авиабилетов, но и железнодорожных перевозок. За 2023 год перевозки подорожали на 10,75%, но пригородных это не коснулось.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском аэропорту Рощино задерживаются сразу восемь рейсов. Некоторые отправления были перенесены почти на сутки.