В Тюмени распродают авиабилеты в Дубай. Цены снижены на 20%

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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По данным авиаперевозчика, забронировать билеты можно в период до 29 февраля 2024 года. Акция распространяется на вылеты до 31 мая включительно. Напомним, из Тюмени вылеты в Объединенные Арабские Эмираты совершаются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составляет 5 часов 20 минут.
Ранее «Наш Город» писал, что Utair возобновила рейсы из Тюмени в Дубай в сентябре 2023 года после четырехмесячного перерыва.