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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

В Тюмени распродают авиабилеты в Дубай

В Тюмени распродают авиабилеты в Дубай. Цены снижены на 20%

1 февраля 2024, 06:54
Фото: 1MI

В Тюмени распродают авиабилеты в Дубай

Авиакомпания Utair распродает билеты в Дубай со скидкой в размере 20%. Цена снижена до 11 тысяч 654 рублей при применении промокода UTDUBAI24. Без учета скидок стоимость перелета превышает 16-19 тысяч рублей.
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Акции

По данным авиаперевозчика, забронировать билеты можно в период до 29 февраля 2024 года. Акция распространяется на вылеты до 31 мая включительно. Напомним, из Тюмени вылеты в Объединенные Арабские Эмираты совершаются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составляет 5 часов 20 минут.

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