В Тюмени распродают авиабилеты в Дубай. Цены снижены на 20%

По данным авиаперевозчика, забронировать билеты можно в период до 29 февраля 2024 года. Акция распространяется на вылеты до 31 мая включительно. Напомним, из Тюмени вылеты в Объединенные Арабские Эмираты совершаются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составляет 5 часов 20 минут.