nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Utair запустил рейсы из Тюмени в Дубай

Utair запустил рейсы из Тюмени в Дубай

21 сентября 2023, 08:30
Фото: Аэропорт Рощино

Utair запустил рейсы из Тюмени в Дубай

Авиаперевозчик возобновляет полеты в Объединенные Арабские Эмираты. До конца месяца рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам. С октября будет введен дополнительный рейс в понедельник.

Время в пути составит 5 часов 30 минут. Стоимость билетов на ближайшие рейс, 22 сентября, начинается от 24 тысяч 733 рублей. На 6 октября билет до ОАЭ можно приобрести за 24 тысячи 523 рубля (багаж оплачивается дополнительно в размере 3 тысяч 90 рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая из Тюмени были отменены прямые рейсы в Дубай. Авиакомпания Utair их выполняла с ноября 2022 года. Полеты осуществлялись еженедельно по пятницам. Стоимость билетов тогда начиналась от 18 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тюмени появится детский сад с бассейномНа тюменские дороги наносят разметку синего цвета. Что это значит?Обвиняемый в развратных действиях тюменский учитель не признает свою вину
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Рощино#Самолеты#Полеты#Авиарейсы
Подпишитесь
«Пострадает весь город!»: как строительство межвузовского кампуса скажется на Тюмени?
Сегодня, 08:46
На тюменские дороги наносят разметку синего цвета. Что это значит?
Сегодня, 07:37
ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг
Вчера, 08:20
Семья с Украины переехала в Тюмень с одной сумкой вещей
Сегодня, 09:01
«Котик на миллион»: в Тюменской области резко подорожали товары для животных
Сегодня, 09:43
«При нём всегда была гитара»: на СВО погиб отец четырех детей из Тюмени
Вчера, 12:42