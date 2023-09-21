Utair запустил рейсы из Тюмени в Дубай

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Время в пути составит 5 часов 30 минут. Стоимость билетов на ближайшие рейс, 22 сентября, начинается от 24 тысяч 733 рублей. На 6 октября билет до ОАЭ можно приобрести за 24 тысячи 523 рубля (багаж оплачивается дополнительно в размере 3 тысяч 90 рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая из Тюмени были отменены прямые рейсы в Дубай. Авиакомпания Utair их выполняла с ноября 2022 года. Полеты осуществлялись еженедельно по пятницам. Стоимость билетов тогда начиналась от 18 тысяч рублей.