Utair запустил рейсы из Тюмени в Дубай

Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая из Тюмени были отменены прямые рейсы в Дубай. Авиакомпания Utair их выполняла с ноября 2022 года. Полеты осуществлялись еженедельно по пятницам. Стоимость билетов тогда начиналась от 18 тысяч рублей.