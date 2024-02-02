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Published Сегодня, 15:17

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Updated Сегодня, 16:09

Тюменский онколог-экстремист раскаялся в колонии Челябинска

Тюменский онколог-экстремист раскаялся в колонии Челябинска

2 февраля 2024, 15:17
Фото: 1MI
Рашат Атавов, онколог из Тюмени, ранее включенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга и признанный в участии в террористической деятельности, находясь в Челябинской колонии, выразил раскаяние за свои поступки.

Как сообщила URA.RU, пресс-служба ГУФСИН по региону, он пересмотрел свои убеждения и осознал свои ошибки.

Как сказал Атавов на видео, терроризм разрушает все, включая семьи. Люди, присоединившиеся к бандформированиям разрушают свои и чужие семьи.

Напомним, что задержание Атавова произошло осенью 2022 года. После года расследования в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга ему был вынесен приговор. Обвиняемому вынесли наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей.

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#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Алина Петрова
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