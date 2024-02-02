Тюменский онколог-экстремист раскаялся в колонии Челябинска

Напомним, что задержание Атавова произошло осенью 2022 года. После года расследования в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга ему был вынесен приговор. Обвиняемому вынесли наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей.