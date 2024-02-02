Тюменский онколог-экстремист раскаялся в колонии Челябинска

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Как сообщила URA.RU, пресс-служба ГУФСИН по региону, он пересмотрел свои убеждения и осознал свои ошибки.
Как сказал Атавов на видео, терроризм разрушает все, включая семьи. Люди, присоединившиеся к бандформированиям разрушают свои и чужие семьи.
Напомним, что задержание Атавова произошло осенью 2022 года. После года расследования в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга ему был вынесен приговор. Обвиняемому вынесли наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей.