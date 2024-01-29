Жители Тюменской области жалуются на подорожание сигарет

Отметим, что по решению Госдумы, акцизы на табак для систем нагрева также выросли — с 8669 до 9367 рублей за килограмм. А на жидкости для электронных систем доставки никотина стоимость акциза подняли с 20 до 42 рублей за 1 миллилитр. Поэтому табачная продукция подорожает во всех ее форматах.