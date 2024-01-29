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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Тюменской области на 10-20 рублей подорожали сигареты.

Жители Тюменской области жалуются на подорожание сигарет

29 января 2024, 08:09
Фото: 1MI
В Тюменской области на 10-20 рублей подорожали сигареты.

В Тюменской области на 10-20 рублей подорожали сигареты

Тюменцы сообщают о росте цен на табачную продукцию. По оценке жителей, цены выросли на 10-20 рублей за пачку.

В магазинах региона за последнюю неделю стоимость печки сигарет заметно выросла, причем удорожание зависит от сегмента. Так цены на премиальные марки выросли на 20 рублей, бюджетные — на 10.

«У меня пачка всегда стоила 160, теперь дошла до 170. А это 6,25%! Причем, я помню, еще в 2015 году эти же сигареты стоили вообще 80 рублей, это кошмар!», — негодует тюменец Никита Ляхин.

Однако последний скачок цен вполне объясним, как сообщает финансист Игорь Балуев, с 2024 года акциза на табак увеличилась с 4116 до 4448 рублей за килограмм.

«Возможно цены еще раз вырастут. Потому что повышенный акциз нужно окупать, а цены резко и сильно поднимать нельзя, а потому может ожидаться подъем еще на 5-10 рублей за пачку», — говорит эксперт.

Отметим, что по решению Госдумы, акцизы на табак для систем нагрева также выросли — с 8669 до 9367 рублей за килограмм. А на жидкости для электронных систем доставки никотина стоимость акциза подняли с 20 до 42 рублей за 1 миллилитр. Поэтому табачная продукция подорожает во всех ее форматах.

Двое тюменцев погибли из-за непотушенной сигареты
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что два человека погибли во время пожара, произошедшего двухквартирном жилом доме в деревне Кукушки Исетского района. Причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

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