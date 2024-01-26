Не только нефть и газ, но и целебная вода. ТОП-5 лучших термальных источников Тюмени

На сегодняшний в Тюменской области находится около 20 облагороженных источников температурой +35-45 градусов. Можно отправиться и в огромные оздоровительные комплексы с разнообразной инфраструктурой, и в небольшие спа-курорты, и в санатории, работающие еще с советских времен — в зависимости от выбранного вида отдыха и толщины кошелька. Они доступны для посещения в любое время года, но особой популярностью термальные источники пользуются зимой.