Не только нефть и газ, но и целебная вода. ТОП-5 лучших термальных источников Тюмени

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Термальные источники — одна из главных достопримечательностей Тюмени наряду с сибирской кухней и архитектурой древнего зодчества. Обнаружили их далеко не вчера: еще 70 лет назад в этих местах искали нефть и газ, а наткнулись на скважины. В 2020 году Тюменская область официально получила статус термальной столицы России.
Подземные источники Тюмени имеют уникальный состав, так как они сформировались под действием ряда сложных геологических процессов. Вода в них характеризуется высоким содержанием солей, насыщена большим количеством минералов: железом, бромом, хлоридом натрия, йодидом. Купание в такой воде помогает снять стресс и боль в мышцах и суставах. Они оказывают положительное действие на работу нервной и и сердечно-сосудистой систем, иммунитет.
На сегодняшний в Тюменской области находится около 20 облагороженных источников температурой +35-45 градусов. Можно отправиться и в огромные оздоровительные комплексы с разнообразной инфраструктурой, и в небольшие спа-курорты, и в санатории, работающие еще с советских времен — в зависимости от выбранного вида отдыха и толщины кошелька. Они доступны для посещения в любое время года, но особой популярностью термальные источники пользуются зимой.
Один из топовых (и дорогих) комплексов прямо в центре города. На его территории расположен официально самый большой термальный курорт на Урале и в Западной Сибири. Горячая вода температурой 38-43 градусов в источнике на территории «ЛетоЛето» поступает со скважины глубиной примерно 1200 метров. Площадь водной зоны горячего источника составляет 400 кв. м.
Помимо горячих источников, имеется один из крупнейших в России аквапарков с 70 водными аттракционами, четырехзвездочный отель, спа-комплекс. Можно купить отдельный билет в термальную зону, а можно полный билет, чтобы посетить все сразу.
Адрес: улица Щербакова, 87.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:30.
Стоимость: По будням входной билет в спа без ограничения времени для взрослых 2600 рублей, для детей — 2200 рублей. По выходным для взрослых — 3100 рублей, для детей — 2700 рублей.
Еще один горячий источник, расположенный в 10 минутах от центра Тюмени, на территории бывшего санатория в микрорайоне Мыс. Раньше на этом месте располагалась советская база отдыха, скважину для которого открыли в 1987 году. В 2015 году из него сделали современный термальный центр.
Бассейн с термальной водой оснащен современными фильтрами, которые очищают воду от примесей, при этом сохраняя все полезные свойства. Длина купальни — 26 метров, глубина — 1,7 метров. Помимо источников, на территории есть сауны, хамам, соляная и ледяная комнаты, гостиница.
Адрес: Тюмень, ул. Ермака, 2А.
Режим работы: ежедневно с 08:00 — 02:00
Стоимость: Стоимость посещения в будни на четыре часа для взрослых — 1000 рублей, для детей до 11 лет включительно — 500 рублей, до 4 лет включительно — бесплатно.
В выходные стоимость входа на четыре часа для взрослых — 1200 рублей, для детей до 11 лет включительно — 600 рублей, до 4 лет включительно — бесплатно.
Это масштабный оздоровительный комплекс с двумя отелями, коттеджами, термальными источниками и двумя открытыми термальными бассейнами. Расположен рядом с озером Верхнее Кривое посреди соснового бора.
Один из бассейнов находится на территории комплекса «Открытый термальный бассейн» и поделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными установками.
Второй бассейн расположен в спа-отеле «Источник». Он состоит из трех чаш, установленных на разных уровнях по высоте и имеющих различные гидромассажные установки. Из бассейна можно попасть к озеру. В зимнее время там обустраивается купель. На сайте комплекса сказано, что бассейны на его территории оборудованы специальной системой, которая очищает воду, на нарушая ее минерального баланса.
Сюда можно приезжать не только в целях оздоровления, но и для активного отдыха. Комплекс оборудован различными развлекательными зонами. Например, зимой там открывают каток на озере, ледовые и снежные горки, есть автодром, пространства для командных игр.
Адрес: Тюмень, Салаирский тракт, 11-й км, стр. 1.
Режим работы: Бассейн в спа-отеле «Источник»: вторник: 12:00 — 01:00; понедельник, среда — воскресенье: 09:00 — 01:00. «Открытый термальный бассейн»: понедельник: 11:00 — 01:00; Вторник–Воскресенье: 09:00 — 01:00
Стоимость: Для взрослых 3100 рублей, для детей — 1800 рублей.
Источники на территории спа-курорта «Советский» считаются гипертермальными — температуры воды там составляет +48 градусов. От Тюмени до комплекса добираться примерно час на машине.
Как видно из названия, он был открыт еще в советские времена и считается старейшим в Тюмени. Однако, от СССР там сохранили только дизайн интерьеров и логотип. Цены на посещение источников тоже как-будто из другой эпохи. Все остальное было обновлено
Еще одна достопримечательность этого места отдыха — бассейн-джакузи площадью 600 кв. м., который оснащен гейзером, водопадом, гидромассажными зонами. В составе минеральной воды содержится много солей, железа, а также йод, магний, калий, хлорид натрия.
Адрес: Тюменский район, пос. Новотарманский, Салаирский тракт, 27-й км.
Часы работы: круглосуточно, санитарные часы с 3:00 до 6:00.
Стоимость: По будням входной билет (безлимитное посещение) для взрослых 500 рублей, для детей — 300 рублей. С пятницы по воскресенье для взрослых — 600 рублей, для детей — 350 рублей.
Это загородный клуб, расположенный в посёлке Каменка в 30 км от Тюмени. Он окружен живописным лесом, помимо базы отдыха, располагает тремя бассейнами, один из которых детский. Взрослый оборудован водными пушками и гидромассажем. Также на территории есть термальный джакузи в закрытом помещении.
Термальный источник находится на открытом воздухе. Даже зимой вода там не опускается ниже 45 градусов. Из дополнительных услуг: пилинг рыбками, кедровые бочки, сауны, вип-зона повышенной комфортности, кафе и ресторан. Также на территории базы отдыха есть беседки для мангала и отдельно стоящие домики, которые можно арендовать.
Адрес: Тюменский район, с. Каменка, ул. Мира, 4 стр. 2.
Часы работы: с 9 утра до 24 ночи
Стоимость: По будням входной билет для взрослых 800 рублей, детям до 10 лет — бесплатно. Выходные и праздничные дни — 1000 рублей.
Татьяна Иванкова: «Зимой я регулярно посещаю различные термальные источники Тюмени и области. В „Аване“ в будние дни можно очень демократично отдохнуть и людей тогда не так много. „Волна“ поменьше, но он в пределах города. Даже на автобусе можно быстро добраться. Была еще в „Сосновом бору“ и аквапарке на территории „ЛетоЛето“. Пока что по соотношению цена-качество для меня предпочтительнее всего отдыхать в „Аване“. Советую девушкам не брать светлый купальник на термальные источники. Вода в наших тюменских источниках темная и мутная и уже после первого раза вы свой купальник не узнаете».