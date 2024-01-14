Двое тюменцев погибли из-за непотушенной сигареты

По данным МЧС по Тюменской области, причиной пожара стала непотушенная сигарета. В ведомстве отметили, что в квартире отсутствовал автономный пожарный извещатель, который смог бы своевременно предупредить людей об опасности, подав звуковой сигнал о задымлении.