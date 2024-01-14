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В тюменской деревне из-за непотушенной сигареты погибли два человека

Двое тюменцев погибли из-за непотушенной сигареты

14 января 2024, 05:08
Фото: МЧС

В тюменской деревне из-за непотушенной сигареты погибли два человека

Два человека погибли во время пожара, произошедшего двухквартирном жилом доме в деревне Кукушки Исетского района. Трагедия случилось во втором часу ночи 14 января.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление в одной из квартир. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 2 квадратных метра. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека (мужчина и женщина).

По данным МЧС по Тюменской области, причиной пожара стала непотушенная сигарета. В ведомстве отметили, что в квартире отсутствовал автономный пожарный извещатель, который смог бы своевременно предупредить людей об опасности, подав звуковой сигнал о задымлении.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в поселке Боровский загорелся двухэтажный строящийся дом. Площадь пожара составила 190 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

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