Двое тюменцев погибли из-за непотушенной сигареты

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление в одной из квартир. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 2 квадратных метра. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека (мужчина и женщина).
По данным МЧС по Тюменской области, причиной пожара стала непотушенная сигарета. В ведомстве отметили, что в квартире отсутствовал автономный пожарный извещатель, который смог бы своевременно предупредить людей об опасности, подав звуковой сигнал о задымлении.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в поселке Боровский загорелся двухэтажный строящийся дом. Площадь пожара составила 190 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.