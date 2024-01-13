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Под Тюменью сгорел строящийся двухэтажный дом

Под Тюменью сгорел строящийся двухэтажный дом

13 января 2024, 12:24
Фото: МЧС Тюменской области
В поселке Боровский в субботу днем произошел загорелся двухэтажный в строящийся дом мансардного типа. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны мансардный этаж и крыша здания были охвачены огнем.

К тушению огня были привлечены привлекались 31 человек личного состава, 6 единиц основной и 3 единицы специальной техники подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда и противопожарной службы Тюменской области.

Общая площадь возгорания составила 190 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области за период новогодних каникул произошло 65 пожаров. Из огня удалось спасти 20 человек.

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