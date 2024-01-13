Под Тюменью сгорел строящийся двухэтажный дом

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
К тушению огня были привлечены привлекались 31 человек личного состава, 6 единиц основной и 3 единицы специальной техники подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда и противопожарной службы Тюменской области.
Общая площадь возгорания составила 190 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области за период новогодних каникул произошло 65 пожаров. Из огня удалось спасти 20 человек.