В 2023 году средний чек на вино в Тюмени составил 3 тысячи рублей

Жители Тюмени из-за роста цен на спиртосодержащие напитки перешли на более дешевое вино. Тем не менее средний чек на алкоголь не меняется в городе уже несколько лет и составляет в среднем — 3 тысячи рублей.

Об этом «РБК Тюмень» рассказал гендиректор винного-бутика WineTime Константин Залевский. «Цена на вино повышается на регулярной основе: если в 2020 году цена была 1200 руб. за единицу, сегодня эта же позиция продается за 2000 рублей, но некоторые покупатели перестали ее приобретать. Они привыкли покупать за 1200 руб. и перешли на другие позиции по этой же стоимости. Этим и объясняется парадокс, что при росте цен средний чек почти не меняется», — пояснил эксперт. По словам Залевского, самая дорогая покупка в бутике была на 180 тысяч рублей. Алкоголь закупила девелоперская компания. Также он отметил, что тюменцы стали больше интереса проявлять к сидровым напиткам, сухим винам и виски. При этом покупатели начали проявлять патриотизм в винной сфере и переходить на напитки отечественных производителей. Ранее жители Тюмени пожаловались на резкое подорожание табачной продукции. По словам горожан, стоимость пачки сигарет выросла на 10-20 рублей. Читайте также: Жители Тюменской области жалуются на подорожание сигарет Тюменские таксисты пересаживаются на китайские авто Не только нефть и газ, но и целебная вода. ТОП-5 лучших термальных источников Тюмени