В 2023 году средний чек на вино в Тюмени составил 3 тысячи рублей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Об этом «РБК Тюмень» рассказал гендиректор винного-бутика WineTime Константин Залевский.
«Цена на вино повышается на регулярной основе: если в 2020 году цена была 1200 руб. за единицу, сегодня эта же позиция продается за 2000 рублей, но некоторые покупатели перестали ее приобретать. Они привыкли покупать за 1200 руб. и перешли на другие позиции по этой же стоимости. Этим и объясняется парадокс, что при росте цен средний чек почти не меняется», — пояснил эксперт.
По словам Залевского, самая дорогая покупка в бутике была на 180 тысяч рублей. Алкоголь закупила девелоперская компания.
Также он отметил, что тюменцы стали больше интереса проявлять к сидровым напиткам, сухим винам и виски. При этом покупатели начали проявлять патриотизм в винной сфере и переходить на напитки отечественных производителей.
Ранее жители Тюмени пожаловались на резкое подорожание табачной продукции. По словам горожан, стоимость пачки сигарет выросла на 10-20 рублей.