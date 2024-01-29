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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В 2023 году средний чек на вино в Тюмени составил 3 тысячи рублей

В 2023 году средний чек на вино в Тюмени составил 3 тысячи рублей

29 января 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тюмени из-за роста цен на спиртосодержащие напитки перешли на более дешевое вино. Тем не менее средний чек на алкоголь не меняется в городе уже несколько лет и составляет в среднем — 3 тысячи рублей.

Об этом «РБК Тюмень» рассказал гендиректор винного-бутика WineTime Константин Залевский.

«Цена на вино повышается на регулярной основе: если в 2020 году цена была 1200 руб. за единицу, сегодня эта же позиция продается за 2000 рублей, но некоторые покупатели перестали ее приобретать. Они привыкли покупать за 1200 руб. и перешли на другие позиции по этой же стоимости. Этим и объясняется парадокс, что при росте цен средний чек почти не меняется», — пояснил эксперт.

По словам Залевского, самая дорогая покупка в бутике была на 180 тысяч рублей. Алкоголь закупила девелоперская компания.

Также он отметил, что тюменцы стали больше интереса проявлять к сидровым напиткам, сухим винам и виски. При этом покупатели начали проявлять патриотизм в винной сфере и переходить на напитки отечественных производителей.

Ранее жители Тюмени пожаловались на резкое подорожание табачной продукции. По словам горожан, стоимость пачки сигарет выросла на 10-20 рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Цены#Вино
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