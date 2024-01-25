В Тюмени возник дефицит специалистов по кибербезопасности

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
По данным аналитиков Зарплата.Ру, около 50% руководителей тюменских компания нуждаются в сетевых инженерах, 36% — специалистах по кибербезопаности, 29% — в мобильных разработчиках. Еще 22% — в бэкенд-разработчиках, 12% — в продакт-менеджерах.
Также руководители тюменских компаний, что IT-специалисты должны обладать навыками программирования на 1С (38%), C++ (23%), Python-разработки, объектно-ориентированного программирования (22%).
Компании нуждаются в специалистах уровня миддл — 35%. Также респонденты отмечают потребность в руководителях отделов (25%). В сеньорах нуждаются 24% компаний, в джуниорах — 16%. Кроме специалистов руководящих и миддл-позиций бизнесу необходимы и стажеры (23%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открылись вакансии для представителей редких профессий. В частности, в регионе ищут ихтиологов, операторов по искусственному осеменению птицы, машинистов по стирке белья.