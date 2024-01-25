В Тюмени возник дефицит специалистов по кибербезопасности

По данным аналитиков Зарплата.Ру, около 50% руководителей тюменских компания нуждаются в сетевых инженерах, 36% — специалистах по кибербезопаности, 29% — в мобильных разработчиках. Еще 22% — в бэкенд-разработчиках, 12% — в продакт-менеджерах.