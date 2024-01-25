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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Тюменские компании испытывают дефицит IT-специалистов

В Тюмени возник дефицит специалистов по кибербезопасности

25 января 2024, 05:26
Фото: 1MI

Тюменские компании испытывают дефицит IT-специалистов

Тюменскому бизнесу не хватает IT-специалистов. На предприятиях региона наблюдается дефицит сетевых инженеров, экспертов по кибербезопасности, мобильных разработчиков.

По данным аналитиков Зарплата.Ру, около 50% руководителей тюменских компания нуждаются в сетевых инженерах, 36% — специалистах по кибербезопаности, 29% — в мобильных разработчиках. Еще 22% — в бэкенд-разработчиках, 12% — в продакт-менеджерах.

Также руководители тюменских компаний, что IT-специалисты должны обладать навыками программирования на 1С (38%), C++ (23%), Python-разработки, объектно-ориентированного программирования (22%).

Компании нуждаются в специалистах уровня миддл — 35%. Также респонденты отмечают потребность в руководителях отделов (25%). В сеньорах нуждаются 24% компаний, в джуниорах — 16%. Кроме специалистов руководящих и миддл-позиций бизнесу необходимы и стажеры (23%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открылись вакансии для представителей редких профессий. В частности, в регионе ищут ихтиологов, операторов по искусственному осеменению птицы, машинистов по стирке белья.

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