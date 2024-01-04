В Тюменской области озвучили список самых редких в регионе профессий

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Также открыты вакансии для земплекопов (на зарплату до 19 тысяч рублей), жестянщиков (до 60 тысяч рублей), кузнецов ручной копки (до 20 тысяч рублей). Ищут в регионе изготовителей конфет, формовщиков теста, весовщиков. Вакантные места имеются для тьютеров, комендантов, воспитателя общежития. Размер предлагаемой заработной платы представителей данных профессий составляет от 18 до 40 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области назвали самые востребованные специальности. В список вошли строители, водители, разнорабочие.