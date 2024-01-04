В Тюменской области озвучили список самых редких в регионе профессий

В Тюменской области ищут землекопов, кузнецов и воспитателей в общежитие

В Тюменской области открылись вакансии для представителей редких профессий. В частности, на работу приглашают операторов по искусственному осеменению животных и птицы на зарплату от 19 до 45 тысяч рублей, ихтиологов (от 23 до 40 тысяч рублей), машинистов по стирке белья (до 20 тысяч рублей).