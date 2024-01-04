nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В Тюменской области ищут землекопов, кузнецов и воспитателей в общежитие

В Тюменской области озвучили список самых редких в регионе профессий

4 января 2024, 04:24
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут землекопов, кузнецов и воспитателей в общежитие

В Тюменской области открылись вакансии для представителей редких профессий. В частности, на работу приглашают операторов по искусственному осеменению животных и птицы на зарплату от 19 до 45 тысяч рублей, ихтиологов (от 23 до 40 тысяч рублей), машинистов по стирке белья (до 20 тысяч рублей).

Также открыты вакансии для земплекопов (на зарплату до 19 тысяч рублей), жестянщиков (до 60 тысяч рублей), кузнецов ручной копки (до 20 тысяч рублей). Ищут в регионе изготовителей конфет, формовщиков теста, весовщиков. Вакантные места имеются для тьютеров, комендантов, воспитателя общежития. Размер предлагаемой заработной платы представителей данных профессий составляет от 18 до 40 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области назвали самые востребованные специальности. В список вошли строители, водители, разнорабочие.

Читайте также:
В поселке под Тюменью сгорел жилой дом. Есть погибшиеЗа последний год из тюменских семей забрали 6 детейТюменскую «трассу смерти» сделают четырехполосной к 2034 году
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
Вчера, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
Вчера, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
Вчера, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31