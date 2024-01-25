nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Более 1 тысячи тюменцев стали носителями опасного паразита

Более 1 тысячи тюменцев стали носителями опасного паразита

25 января 2024, 03:45
Фото: 1MI
Около 1200 жителей Тюменской области заразились в 2023 году описторхозом. В числе заболевших — 60 детей. Такие данные предоставил региональный Роспотребнадзор.

По информации санитарных врачей, основным источником заражения паразитами стала рыба, необработанная термически. Больше всего заражений было зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ярковском и Голышмановском районах, пишет 72.RU.

Ранее «наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области было выявлено 883 случая описторхоза (на 40; больше, чем в 2021 году). Тогда в ведомстве сообщали, 31,5% больных пренебрегли правилами термической обработки рыбы; 46,9% не соблюдали правила посола и вяления рыбы, обеспечивающих ее обеззараживание; 21,4% — правила копчения рыбы. 0,2% употребляли сырую рыбу в виде строганины.

В 21,8% случаев рыбу приобретали на стихийных рынках, в местах несанкционированной торговли, в 12,3% — в продовольственных магазинах; в 41,6% случаев больных угощали зараженной рыбой родственники, соседи, друзья; в 24,3% — вылавливали самостоятельно.

Отметим, в Тюменской области основными эпидемически значимыми видами рыб семейства карповых являются лещ, плотва, елец и язь.

Читайте также:
В Тюмень возвращается теплая погодаЭто покупают: торговцы рынка Червишевский устроили антисанитарию во дворе многоэтажки«Тараканы и убитые вагоны»: в каких поездах ездят тюменцы и где прячут новые составы?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Заболевания#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Паразиты
Подпишитесь
«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на такси
Вчера, 09:32
Очные ставки и петиции: работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК
Вчера, 09:20
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Вчера, 04:36
Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей
Вчера, 01:01
«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости
Вчера, 07:04
«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»
23 января, 12:35