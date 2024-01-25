Более 1 тысячи тюменцев стали носителями опасного паразита

Ранее «наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области было выявлено 883 случая описторхоза (на 40; больше, чем в 2021 году). Тогда в ведомстве сообщали, 31,5% больных пренебрегли правилами термической обработки рыбы; 46,9% не соблюдали правила посола и вяления рыбы, обеспечивающих ее обеззараживание; 21,4% — правила копчения рыбы. 0,2% употребляли сырую рыбу в виде строганины.