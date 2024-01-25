Более 1 тысячи тюменцев стали носителями опасного паразита

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
По информации санитарных врачей, основным источником заражения паразитами стала рыба, необработанная термически. Больше всего заражений было зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ярковском и Голышмановском районах, пишет 72.RU.
Ранее «наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области было выявлено 883 случая описторхоза (на 40; больше, чем в 2021 году). Тогда в ведомстве сообщали, 31,5% больных пренебрегли правилами термической обработки рыбы; 46,9% не соблюдали правила посола и вяления рыбы, обеспечивающих ее обеззараживание; 21,4% — правила копчения рыбы. 0,2% употребляли сырую рыбу в виде строганины.
В 21,8% случаев рыбу приобретали на стихийных рынках, в местах несанкционированной торговли, в 12,3% — в продовольственных магазинах; в 41,6% случаев больных угощали зараженной рыбой родственники, соседи, друзья; в 24,3% — вылавливали самостоятельно.
Отметим, в Тюменской области основными эпидемически значимыми видами рыб семейства карповых являются лещ, плотва, елец и язь.