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Около 900 тюменцев стали носителями опасного паразита

20 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI

Около 900 жителей Тюменской области стали носителями опасного паразита

883 жителя Тюменской области заразились в 2022 году описторхозом. Это на 40,2% больше, чем годом ранее.
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Тюмень

Как следует доклада управления Роспотребнадзора по Тюменской области, основную долю больных составили городские жители — 61,2%, сельские жители — 38,8%. Выявление больных описторхозом в основном происходит при прохождении профилактических медицинских осмотров или при обращении по медицинским показаниям.

Специалисты отмечают, что преимущественно заражение происходит при употреблении условно-годной рыбы карповых пород. При этом 31,5% больных пренебрегают правилами термической обработки рыбы; 46,9% не соблюдают правила посола и вяления рыбы, обеспечивающих ее обеззараживание; 21,4% не соблюдают правила копчения рыбы. 0,2% употребляют сырую рыбу в виде строганины.

В 21,8% случаев рыбу приобретают на стихийных рынках, в местах несанкционированной торговли, в 12,3% — в продовольственных магазинах; в 41,6% — угощают родственники, соседи, друзья; в 24,3% — вылавливают самостоятельно.

По информации ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора, на территории Обь-Иртышского бассейна основными эпидемически значимыми видами рыб семейства карповых являются язь, елец, плотва, лещ.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольского района обнаружили на днях на берегу реки Тобол тушки мертвых выпотрошенных осетров. Рыбаки предположили, что это дело рук охотников за черной икрой.

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