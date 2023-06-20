Около 900 тюменцев стали носителями опасного паразита

Специалисты отмечают, что преимущественно заражение происходит при употреблении условно-годной рыбы карповых пород. При этом 31,5% больных пренебрегают правилами термической обработки рыбы; 46,9% не соблюдают правила посола и вяления рыбы, обеспечивающих ее обеззараживание; 21,4% не соблюдают правила копчения рыбы. 0,2% употребляют сырую рыбу в виде строганины.