Прокуратура взяла на контроль работу дорожников на зимнике в тюменском Заболотье

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
О проблемах на зимнике стало известно накануне. Из-за метели и снегопада десятки автомобилистов на шесть часов застряли на зимней трассе Лайтамак — Тобольск.
«В выходные дни в Тобольском муниципальном районе — на 18 км от деревни Овсянниково по направлению в село Лайтамак — произошло затруднение движения транспортных средств по автозимнику», — пояснили в ведомстве.
В связи с этим фактом Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору провести проверку соблюдения мэрией Тобольского района и подрядчиком — компанией «СИБИРЬТРАНСЛЕС» качества содержания дорог в зимний период. К надзорным мероприятиям областной прокурор рекомендовал привлечь сотрудников местной Госавтоинспекции.
По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.