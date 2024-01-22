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Прокуратура взяла на контроль работу дорожников на зимнике в тюменском Заболотье

Прокуратура взяла на контроль работу дорожников на зимнике в тюменском Заболотье

22 января 2024, 14:29
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил коллегам из Тобольского района провести проверку по факту автомобильных заторов на зимнике в Заболотье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О проблемах на зимнике стало известно накануне. Из-за метели и снегопада десятки автомобилистов на шесть часов застряли на зимней трассе Лайтамак — Тобольск.

«В выходные дни в Тобольском муниципальном районе — на 18 км от деревни Овсянниково по направлению в село Лайтамак — произошло затруднение движения транспортных средств по автозимнику», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим фактом Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору провести проверку соблюдения мэрией Тобольского района и подрядчиком — компанией «СИБИРЬТРАНСЛЕС» качества содержания дорог в зимний период. К надзорным мероприятиям областной прокурор рекомендовал привлечь сотрудников местной Госавтоинспекции.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

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#Общество#Ирина Швецова#Уборка снега#Содержание дорог#Зимник
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