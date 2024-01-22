Прокуратура взяла на контроль работу дорожников на зимнике в тюменском Заболотье

В связи с этим фактом Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору провести проверку соблюдения мэрией Тобольского района и подрядчиком — компанией «СИБИРЬТРАНСЛЕС» качества содержания дорог в зимний период. К надзорным мероприятиям областной прокурор рекомендовал привлечь сотрудников местной Госавтоинспекции.



По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.