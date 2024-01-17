Глава тюменского отделения ЛДПР Сысоев пытается вернуть распущенный им же партактив

Как стало известно редакции, тюменское отделение ЛДПР массово покинули сотрудники и активисты, недовольные тем, что их не поблагодарили за работу на выборах. Они надеялись на поощрения со стороны руководителя реготделения, но, как отметил инсайдер, на одном из собраний Владимир Сысоев заявил, что результат партии — его личная заслуга.