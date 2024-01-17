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Глава тюменского отделения ЛДПР Сысоев пытается вернуть распущенный им же партактив

Глава тюменского отделения ЛДПР Сысоев пытается вернуть распущенный им же партактив

17 января 2024, 11:22
Фото: 1MI
Руководитель тюменской ЛДПР Владимир Сысоев столкнулся с тем, что перед выборами президента России, реготделение оказалось неукомплектованным. Теперь он пытается вернуть партактив, который ранее же сам распустил.

Об этом пишет «Ура.ру» со ссылкой на своих инсайдеров, приближенных к фракции либерал-демократов.

«После выборов в гордуму Тюмени партию покинули ключевые аппаратчики и функционеры. Сысоеву пришлось встречаться с обиженными лично. Как сообщают инсайдеры, особенно удачно прошла встреча в Ишиме, где удалось переманить обратно практически весь актив, который ранее переходил в „Новые люди“. Активистам предложили оклады и поддержку от тюменского штаба ЛДПР», — цитирует издание своего собеседника.

Как стало известно редакции, тюменское отделение ЛДПР массово покинули сотрудники и активисты, недовольные тем, что их не поблагодарили за работу на выборах. Они надеялись на поощрения со стороны руководителя реготделения, но, как отметил инсайдер, на одном из собраний Владимир Сысоев заявил, что результат партии — его личная заслуга.

Ранее стало известно, что мэр Тобольска решил вернуть лояльность местных коммунистов, пообещав им вернуть в город памятник Ленину.

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