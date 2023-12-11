Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу со студентами ТюмГу

Леонид Слуцкий — председатель комитета Государственной Думы России по международным делам — рассказал обучающимся о направлениях внешней политики современной России, ее ценностях и ориентирах. Студент, приехавший в ТюмГУ из Бенина, спросил о развитии российско-африканских отношений. Политик ответил на официальном языке страны — французском и подчеркнул приоритетность такого международного вектора.