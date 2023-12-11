Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу со студентами ТюмГу

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Во время визита в Тюменскую область руководитель политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий встретился со студентами ТюмГУ. На встречу пришли более 100 учащихся разных курсов и направлений подготовки.
Леонид Слуцкий — председатель комитета Государственной Думы России по международным делам — рассказал обучающимся о направлениях внешней политики современной России, ее ценностях и ориентирах. Студент, приехавший в ТюмГУ из Бенина, спросил о развитии российско-африканских отношений. Политик ответил на официальном языке страны — французском и подчеркнул приоритетность такого международного вектора.
Я бы назвал встречу искренним и вместе с тем очень серьезным разговором. Государственник и патриот Леонид Слуцкий говорил со студентами и сотрудниками о самом важном — о необходимости работать на благо страны, на ее будущее, на победу. И, конечно, всем было приятно услышать о высокой оценке вуза как флагмана российского образования, — отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.
Леонид Слуцкий также объяснил необходимость существования фондов целевого капитала для развития университетов и пообещал принять участие в формировании эндаумент-фонда ТюмГУ, вложив в него 1 млн рублей.