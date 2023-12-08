В Тюмени Леонида Слуцкого встретили приветственными билбордами

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Фотографии с билбордами от ЛДПР «Тюмень приветствует Леонида Слуцкого» разместили очевидцы в социальных сетях.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в областную столицу в пяиницу, 8 декабря. О программе программы деловой поездки руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе информации нет. Однако известно, что Слуцкий проведет в Тюмени два дня.
Ранее «Наш Город» писал, что с визитом в Тюмени Слуцкий должен был приехать в Тюмень еще в конце октября. Однако из-за протестных настроений внутри регионального отделения партии его рабочая проездка была перенесена.