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В Тюмени Леонида Слуцкого встретили приветственными билбордами

В Тюмени Леонида Слуцкого встретили приветственными билбордами

8 декабря 2023, 07:37
Фото: ЧС Тюмень
Тюменские либерал-демократы устроили торжественный прием в областной столице лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого. Приветственные билборды представители партии разместили на въезде в Тюмень из аэропорта Рощино, а также на здании ЦУМа.
Фото: тг-канал Тюменский Популист

Фотографии с билбордами от ЛДПР «Тюмень приветствует Леонида Слуцкого» разместили очевидцы в социальных сетях.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в областную столицу в пяиницу, 8 декабря. О программе программы деловой поездки руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе информации нет. Однако известно, что Слуцкий проведет в Тюмени два дня.

Ранее «Наш Город» писал, что с визитом в Тюмени Слуцкий должен был приехать в Тюмень еще в конце октября. Однако из-за протестных настроений внутри регионального отделения партии его рабочая проездка была перенесена.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Фракция ЛДПР#ЛДПР
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