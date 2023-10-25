Лидер ЛДПР переносит свой визит в Тюменскую область из-за скандалов в партии

Posted 25 октября, 15:30
Published 25 октября, 15:30
Modified 25 октября, 15:32
Updated 25 октября, 15:32
Леонид Слуцкий в последний момент отказался от визита в Тюмень. Протестные настроения в партии могут негативно отразиться на репутации лидера ЛДПР, сообщает URA.RU, ссылаясь на источник.
Визит Слуцкого должен был состояться уже 30 октября. Однако центральный штаб партии заявил, что гость не сможет прилететь в Тюмень из-за изменений в своем графике.
Глава тюменского регионального отделения ЛДПР Владимир Сысоев готовился к предотвращению возможных конфликтов. В частности, проводились беседы с наиболее нестабильными партийцами, проверялись их соцсети и удалялись партийные чаты с активистами.
Ранее «Наш город» писал о том, что свой пост покинет руководитель тюменского отделения ЛДПР Дмитрий Елагин. Причиной его ухода стал конфликт с Владимиром Сысоевым. Тогда глава регионального отделения партии решил провести зачистку от несогласных.