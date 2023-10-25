Лидер ЛДПР переносит свой визит в Тюменскую область из-за скандалов в партии

Ранее «Наш город» писал о том, что свой пост покинет руководитель тюменского отделения ЛДПР Дмитрий Елагин. Причиной его ухода стал конфликт с Владимиром Сысоевым. Тогда глава регионального отделения партии решил провести зачистку от несогласных.