Тюменская область получит дополнительные средства на обновление сетей ЖКХ региона

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Общая сумма финансовой поддержки на три региона составляет 897,3 млн рублей. Средства будут распределены между ЯНАО, Тюменской и Калужской областями. По сколько конкретно получит каждый из трех регионов — пока информации нет.
«Средства направят на замену и реконструкцию 149,6 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Благодаря этой программе до конца 2024 года качество коммунальных услуг улучшится для 26,9 тыс. жителей указанных субъектов», — пояснили в Фонде.
Ранее правительство Тюменской области утвердило наценки на тарифы ЖКУ в регионе. Изменения вступят в силу с 1 июля следующего года. Чтобы средний рост коммунальных платежей не превысил 9,6 процентов, власти выделили из бюджета региона 7 млрд рублей, которые должны «перекрыть» разницу от реальной стоимости ресурсов.