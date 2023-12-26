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Тюменская область получит дополнительные средства на обновление сетей ЖКХ региона

Тюменская область получит дополнительные средства на обновление сетей ЖКХ региона

26 декабря 2023, 09:27
Фото: 1MI
Фонд развития территорий РФ по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры одобрил заявки еще трех регионов, в том числе от Тюменской области. Об этом накануне сообщила пресс-служба ФРТ.

Общая сумма финансовой поддержки на три региона составляет 897,3 млн рублей. Средства будут распределены между ЯНАО, Тюменской и Калужской областями. По сколько конкретно получит каждый из трех регионов — пока информации нет.

«Средства направят на замену и реконструкцию 149,6 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Благодаря этой программе до конца 2024 года качество коммунальных услуг улучшится для 26,9 тыс. жителей указанных субъектов», — пояснили в Фонде.

Ранее правительство Тюменской области утвердило наценки на тарифы ЖКУ в регионе. Изменения вступят в силу с 1 июля следующего года. Чтобы средний рост коммунальных платежей не превысил 9,6 процентов, власти выделили из бюджета региона 7 млрд рублей, которые должны «перекрыть» разницу от реальной стоимости ресурсов.

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#Общество#Ирина Швецова#ЖКХ#Проблемы ЖКХ
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