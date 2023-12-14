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Бастрыкин потребовал доклад по жалобе тюменцев на перебои в электроснабжении

Бастрыкин потребовал доклад по жалобе тюменцев на перебои в электроснабжении

14 декабря 2023, 12:27
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следкома Тюменской области Александра Кублякова доклад о ситуации с нестабильным электроснабжением в ДНТ «Русское поле». Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в информационном центре СКР.

Жители дачного поселка записали видеообращение, в котором рассказали, что три года в их дома электричество подается с перебоями. В начале декабря, когда в регион пришли сильные морозы, проблема усугубилась.

«В условиях низкой температуры воздуха более двух суток в 900 домов, в которых в том числе проживают дети, пенсионеры и инвалиды, электричество поставлялось лишь по 40 минут в день. Обращения в профильные структуры результатов не принесли», — пояснили в федеральном ведомстве .

В информцентре напомнили, что по фактам массового отключения ИЖС в Тюменской области ведется расследование по уголовному делу. Также по ситуации с отключением тюменских коттеджных поселков от электричества проводит проверку региональная прокуратура. Кроме «Русского поля» с проблемой отключения электроснабжения столкнулись жители села Перевалово, поселков Московский и Гусево.

#Общество#Ирина Швецова#Проблемы ЖКХ#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
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