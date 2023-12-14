Бастрыкин потребовал доклад по жалобе тюменцев на перебои в электроснабжении

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Жители дачного поселка записали видеообращение, в котором рассказали, что три года в их дома электричество подается с перебоями. В начале декабря, когда в регион пришли сильные морозы, проблема усугубилась.
«В условиях низкой температуры воздуха более двух суток в 900 домов, в которых в том числе проживают дети, пенсионеры и инвалиды, электричество поставлялось лишь по 40 минут в день. Обращения в профильные структуры результатов не принесли», — пояснили в федеральном ведомстве .
В информцентре напомнили, что по фактам массового отключения ИЖС в Тюменской области ведется расследование по уголовному делу. Также по ситуации с отключением тюменских коттеджных поселков от электричества проводит проверку региональная прокуратура. Кроме «Русского поля» с проблемой отключения электроснабжения столкнулись жители села Перевалово, поселков Московский и Гусево.