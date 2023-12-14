Бастрыкин потребовал доклад по жалобе тюменцев на перебои в электроснабжении

В информцентре напомнили, что по фактам массового отключения ИЖС в Тюменской области ведется расследование по уголовному делу. Также по ситуации с отключением тюменских коттеджных поселков от электричества проводит проверку региональная прокуратура. Кроме «Русского поля» с проблемой отключения электроснабжения столкнулись жители села Перевалово, поселков Московский и Гусево.