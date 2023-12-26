Нуждается в медицинской помощи: в Тюмени пропал 70-летний мужчина

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Ориентировку о пропаже Виктора Латышева 1953 года рождения опубликовали волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень».
Сообщается, что в день исчезновения мужчина был одет в черный пуховик до колена с мехом на капюшоне, темно-синие джинсы и черную шапку.
Пропавшему на вид 70 лет, его рост 165-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. Также он носит очки. Волонтеры уточнили, что тюменец нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о его местонахождении можно сообщить в полицию или волонтерам по телефону: 8-932-32-39-911.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске ищут 59-летнего мужчину. Давид Фаслетдинов пропал 5 декабря и до сих пор не найден.