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Published Сегодня, 02:18

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Updated Сегодня, 02:20

В Тюмени ищут пропавшего 70-летнего мужчину

Нуждается в медицинской помощи: в Тюмени пропал 70-летний мужчина

26 декабря 2023, 02:18
Фото: 1MI

В Тюмени ищут пропавшего 70-летнего мужчину

Тюменец ушел из дома 25 декабря. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Ориентировку о пропаже Виктора Латышева 1953 года рождения опубликовали волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень».

Сообщается, что в день исчезновения мужчина был одет в черный пуховик до колена с мехом на капюшоне, темно-синие джинсы и черную шапку.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» / ВКонтакте

Пропавшему на вид 70 лет, его рост 165-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. Также он носит очки. Волонтеры уточнили, что тюменец нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о его местонахождении можно сообщить в полицию или волонтерам по телефону: 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске ищут 59-летнего мужчину. Давид Фаслетдинов пропал 5 декабря и до сих пор не найден.

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