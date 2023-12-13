Пропал больше недели назад. В Тобольске Тюменской области ищут 59-летнего мужчину

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Ориентировку на Давида Фаслетдинова 1964 года рождения опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.
Мужчина ростом 170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, сообщают волонтеры. В последний раз, когда его видели, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, рубашку в темно-красную клетку, темно-серые спортивные брюки, черные ботинки и черную шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о Давиде, просят обращаться к организаторам поиска: Екатерине, номер телефона 89220059559 и Светлане по номеру 89098675777.
Ранее «Наш город» сообщал о поисках 50-летнего тюменца, пропавшего 5 месяцев назад . Местонахождение мужчины неизвестно с 30 июня.