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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

В Тюменской области ищут 59-летнего мужчину из Тобольска

Пропал больше недели назад. В Тобольске Тюменской области ищут 59-летнего мужчину

13 декабря 2023, 13:42
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут 59-летнего мужчину из Тобольска

59-летний житель Тобольска пропал 5 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на Давида Фаслетдинова 1964 года рождения опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Мужчина ростом 170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, сообщают волонтеры. В последний раз, когда его видели, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, рубашку в темно-красную клетку, темно-серые спортивные брюки, черные ботинки и черную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Давиде, просят обращаться к организаторам поиска: Екатерине, номер телефона 89220059559 и Светлане по номеру 89098675777.

Ранее «Наш город» сообщал о поисках 50-летнего тюменца, пропавшего 5 месяцев назад . Местонахождение мужчины неизвестно с 30 июня.

#Тюменская область#Тобольск#Поиск людей#Пропавшие#Пропажа#Поиск#Мужчина#Инна Доровская#ЛизаАлерт
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