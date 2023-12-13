Пропал больше недели назад. В Тобольске Тюменской области ищут 59-летнего мужчину

Мужчина ростом 170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, сообщают волонтеры. В последний раз, когда его видели, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, рубашку в темно-красную клетку, темно-серые спортивные брюки, черные ботинки и черную шапку.