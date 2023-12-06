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В тюменском селе обнаружили склеп купца Чукмалдина

В тюменском селе нашли склеп умершего в 1901 году купца

6 декабря 2023, 03:58
Фото: 1MI

В тюменском селе обнаружили склеп купца Чукмалдина

В селе Кулаково Тюменской области обнаружили склеп купца Николая Чукмалдина, сообщает телеканал «Регион-Тюмень». Захоронение нашли во время ремонта отмостки в храме Николая Чудотворца. Оно было засыпано мусором и землей.

Купец умер в 1901 году после тяжелой болезни, его похоронили в Храме Николая Чудотворца, но где на данный момент находится его тело — неизвестно, так как могила была разграблена в 30-е годы.

Николай Чукмалдин родился в 1836 году в Кулаково. В 15 лет он переехал в Тюмень, где основал свое дело: торговал шерстью, хлебом, чаем, писал статьи и занимался развитием образования.

На месте обнаруженного склепа частично сохранился постамент, где стоял гроб купца. Там все оставят нетронутым: это будет мемориал памяти Николая Чукмалдина.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске отреставрируют церковь 18 века. Проектная документация уже разработана и согласована.

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