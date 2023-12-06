В тюменском селе нашли склеп умершего в 1901 году купца

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Купец умер в 1901 году после тяжелой болезни, его похоронили в Храме Николая Чудотворца, но где на данный момент находится его тело — неизвестно, так как могила была разграблена в 30-е годы.
Николай Чукмалдин родился в 1836 году в Кулаково. В 15 лет он переехал в Тюмень, где основал свое дело: торговал шерстью, хлебом, чаем, писал статьи и занимался развитием образования.
На месте обнаруженного склепа частично сохранился постамент, где стоял гроб купца. Там все оставят нетронутым: это будет мемориал памяти Николая Чукмалдина.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске отреставрируют церковь 18 века. Проектная документация уже разработана и согласована.