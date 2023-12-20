В ЯНАО сотрудники Росгвардии и МЧС будут получать региональную надбавку к зарплате

К слову, в Ямало-Ненецком автономном округе уделяют повышенное внимание обеспечению безопасности. Развивается единая региональная система видеонаблюдения. Сейчас она насчитывает порядка 3 тысяч камер. Информация с них поступает в ЕДДС и правоохранительные органы. Также, по информации пресс-службы правительства ЯНАО запущен пилотный проект по интеллектуальному видеонаблюдению. Он включает систему распознавания лиц и возможность использовать различные сценарии происшествия. Кроме того, на въездных воротах Ямала ведется работа по созданию мощного центра безопасности.