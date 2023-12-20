В ЯНАО сотрудники Росгвардии и МЧС будут получать региональную надбавку к зарплате

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На Ямале пожарные и росгвардейцы начнут получать региональную надбавку в 15 тысяч рублей. О новой мере поддержке рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.
Со следующего года доплату в 15 тысяч рублей будут получать сотрудники Росгвардии, обеспечивающие общественный порядок, и сотрудники МЧС, участвующие в тушении пожаров. Поддержим бойцов, чья зарплата не превышает трех прожиточных минимумов. Как правило, это молодые или начинающие специалисты. Выплата поможет им укрепиться в профессии. Аналогичную помощь с 1 сентября ввели для полицейских, которые следят за порядком в городах и поселках, — поделился глава округа.
К слову, в Ямало-Ненецком автономном округе уделяют повышенное внимание обеспечению безопасности. Развивается единая региональная система видеонаблюдения. Сейчас она насчитывает порядка 3 тысяч камер. Информация с них поступает в ЕДДС и правоохранительные органы. Также, по информации пресс-службы правительства ЯНАО запущен пилотный проект по интеллектуальному видеонаблюдению. Он включает систему распознавания лиц и возможность использовать различные сценарии происшествия. Кроме того, на въездных воротах Ямала ведется работа по созданию мощного центра безопасности.