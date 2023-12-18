Сразу два самолета из ЯНАО прибудут в Тюмень с опозданием

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Задерживается вылет рейса Новый Уренгой — Тюмень. По расписанию самолет должен приземлиться в аэропорту Рощино в 11:40, но из-за сильного ветра прилет перенесен на 15:40.
С задержкой вылетит в Тюмень и самолет из Бованенково. По расписанию прилет запланирован на 14:10, но, согласно внесенным погодой изменениям, прибытие рейса состоится только в 16:40.
На онлайн-табло аэропорта Рощино также указано, что задерживается вылет из Тюмени в Минеральные Воды. Самолет должен был вылететь еще в 05:40, однако расчетное время вылета, актуальное на данный момент — 16:20.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 4 января из Тобольска начнут летать самолеты в Новосибирск. Вылеты будут совершаться в четверг и субботу.