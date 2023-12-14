С 4 января из Тобольска запускают прямой авиарейс в Новосибирск

В настоящее время из Ремизова летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск. С Нового года расписание некоторых авиарейсов изменится. Уточнить информацию по ним можно в справочной службе или на сайте аэропорта.