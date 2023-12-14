С 4 января из Тобольска запускают прямой авиарейс в Новосибирск

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Новый авиарейс будет выполняться с 4 января на самолете Bombardier CRJ-200 компании «ЮВТ АЭРО». В расписании вылеты из Тобольска в Новосибирск запланированы в каждые четверг и пятницу.
«Вылет из Тобольска в четверг в 12:40, в субботу в 15:20. Время в пути 1 час 30 минут» — сказано в сообщении.
В настоящее время из Ремизова летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск. С Нового года расписание некоторых авиарейсов изменится. Уточнить информацию по ним можно в справочной службе или на сайте аэропорта.