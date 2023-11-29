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Авиакомпания возобновила прямые рейсы между Тюменью и ЯНАО

В декабре возобновятся прямые авиарейсы между Тюменью и ЯНАО

29 ноября 2023, 02:11
Фото: 1MI

Авиакомпания возобновила прямые рейсы между Тюменью и ЯНАО

Авиасообщение возобновится со 2 декабря. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Между Тюменью и Тарко-Сале возобновится прямое авиасообщение. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ЯНАО.

Начиная со 2 декабря самолет АН-24 будет совершать рейсы по вторникам и субботам. Из Тюмени рейс будет отправляться в 8:30, из Тарко-Сале — в 12:40.

Время в пути составит три часа, стоимость билета — 7650 рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Тюмень на предновогодние дни. Билеты уже поступили в продажу.

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#Общество#Тюменская область#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиаперелеты#Авиарейсы#Аэропорт#Любовь Селезнева
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