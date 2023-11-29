В декабре возобновятся прямые авиарейсы между Тюменью и ЯНАО

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
Между Тюменью и Тарко-Сале возобновится прямое авиасообщение. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ЯНАО.
Начиная со 2 декабря самолет АН-24 будет совершать рейсы по вторникам и субботам. Из Тюмени рейс будет отправляться в 8:30, из Тарко-Сале — в 12:40.
Время в пути составит три часа, стоимость билета — 7650 рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Тюмень на предновогодние дни. Билеты уже поступили в продажу.