Из-за снегопадов в Москве и Санкт-Петербурге из Тюмени задержаны вылеты самолетов

В целом из-за снегопадов в московских аэропортах задержаны 24 авиарейса, еще шесть отменены. Из петербургского аэропорта Пулково из-за метели и мощных снегопадов задержана отправка 16 рейсов, в том числе в Тюмень. Сегодня утром из Пулково в Рощино самолеты также прибывали с пятичасовым опозданием.