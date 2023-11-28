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Из Тюмени задержаны на 7 часов вылеты в Москву и Санкт-Петербург из-за непогоды

Из-за снегопадов в Москве и Санкт-Петербурге из Тюмени задержаны вылеты самолетов

28 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI

Из Тюмени задержаны на 7 часов вылеты в Москву и Санкт-Петербург из-за непогоды

На шесть часов отложен вылет рейса из Тюмени в Москву из-за непогоды, обрушившейся на столицу. Отправка самолета Тюмень — Внуково перенесена с 6:25 утра на 12:50.

Кроме того, задержан более чем на 7 часов вылет воздушного судна из Санкт — Петербурга в Тюмень. Там также бушует непогода.

В целом из-за снегопадов в московских аэропортах задержаны 24 авиарейса, еще шесть отменены. Из петербургского аэропорта Пулково из-за метели и мощных снегопадов задержана отправка 16 рейсов, в том числе в Тюмень. Сегодня утром из Пулково в Рощино самолеты также прибывали с пятичасовым опозданием.

Ранее «Наш Город» писал, что центральную часть России накануне вечером накрыли мощные снегопады и метели — в Москву, Санкт-Петербург и ряд других городов пришел циклон, ранее бушевавший в южных регионах.

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