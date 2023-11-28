Из-за снегопадов в Москве и Санкт-Петербурге из Тюмени задержаны вылеты самолетов

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Кроме того, задержан более чем на 7 часов вылет воздушного судна из Санкт — Петербурга в Тюмень. Там также бушует непогода.
В целом из-за снегопадов в московских аэропортах задержаны 24 авиарейса, еще шесть отменены. Из петербургского аэропорта Пулково из-за метели и мощных снегопадов задержана отправка 16 рейсов, в том числе в Тюмень. Сегодня утром из Пулково в Рощино самолеты также прибывали с пятичасовым опозданием.
Ранее «Наш Город» писал, что центральную часть России накануне вечером накрыли мощные снегопады и метели — в Москву, Санкт-Петербург и ряд других городов пришел циклон, ранее бушевавший в южных регионах.