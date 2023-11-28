Движение на мосту Стрела парализовала километровая пробка. Что случилось?

Отметим, что помимо Стрелы заторы наблюдаются и на близлежащих улицах — Мира, Карла Маркса, Зои Космодемьянской, Рабочей. Кроме того, пробки наблюдаются на Федюнинского — там произошло ДТП недалеко от перекрестка с Червишевским трактом. Затруднено движение на Червишевском тракте, 50 лет Октября, Профсоюзной.