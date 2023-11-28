Движение на мосту Стрела парализовала километровая пробка. Что случилось?

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
При этом, как неудивительно, дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороге зарегистрировано не было. Также не зафиксированы неблагоприятные погодные условия.
«Сегодня не понедельник и не пятница, нет снега, нет ДТП на мосту. Откуда такие пробки?» — задаются вопросом автовладельцы.
«Начальник уволит с работы с такими пробками. Уже надоело объяснительные писать, сегодня опять придется», — негодуют тюменцы.
И добавляют, что причиной таких утренних заторов являются «обочечники», которые пытаются объехать пробку в нарушение ПДД.
Отметим, что помимо Стрелы заторы наблюдаются и на близлежащих улицах — Мира, Карла Маркса, Зои Космодемьянской, Рабочей. Кроме того, пробки наблюдаются на Федюнинского — там произошло ДТП недалеко от перекрестка с Червишевским трактом. Затруднено движение на Червишевском тракте, 50 лет Октября, Профсоюзной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заречном микрорайоне между улицами Газовиков и Эрвье открыли в минувшие выходные участок дороги. Ограничения движения транспорта на нем были введены с 9 июня.