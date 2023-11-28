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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Центральная улица Тюмени встала в километровую пробку

Движение на мосту Стрела парализовала километровая пробка. Что случилось?

28 ноября 2023, 05:28
Фото: 1MI

Центральная улица Тюмени встала в километровую пробку

В километровую пробку попали сегодня тюменские водители и пассажиры общественного транспорта. Затор образовался на мосту Стрела — на участке Трактовой от Зои Космодемьянской до Герцена.

При этом, как неудивительно, дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороге зарегистрировано не было. Также не зафиксированы неблагоприятные погодные условия.

«Сегодня не понедельник и не пятница, нет снега, нет ДТП на мосту. Откуда такие пробки?» — задаются вопросом автовладельцы.
«Начальник уволит с работы с такими пробками. Уже надоело объяснительные писать, сегодня опять придется», — негодуют тюменцы.

И добавляют, что причиной таких утренних заторов являются «обочечники», которые пытаются объехать пробку в нарушение ПДД.

Отметим, что помимо Стрелы заторы наблюдаются и на близлежащих улицах — Мира, Карла Маркса, Зои Космодемьянской, Рабочей. Кроме того, пробки наблюдаются на Федюнинского — там произошло ДТП недалеко от перекрестка с Червишевским трактом. Затруднено движение на Червишевском тракте, 50 лет Октября, Профсоюзной.

Ранее «Наш Город» писал, что в Заречном микрорайоне между улицами Газовиков и Эрвье открыли в минувшие выходные участок дороги. Ограничения движения транспорта на нем были введены с 9 июня.

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