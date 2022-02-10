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Тобольский аэропорт «Ремезов» признали лучшим в России инвестпроектом года

10 февраля 07:00
Фото: Сайт аэропорта "Ремезов"
Тобольский аэропорт «Ремезов» одержал верх в номинации «Лучший инвестиционный проект года» и получил высокую отраслевую награду на премии «Воздушные ворота России», сообщает Инфоцентр правительства Тюменской области.

Награды лучшим аэропортам страны вручены на выставке и форуме гражданской авиации NAIS. Тобольский аэропорт «Ремезов», названный в честь знаменитого русского картографа и краеведа Семена Ремезова, стал первым в нашей стране новым аэропортом, который построили для города с население меньше полумиллиона человек.

«Пусть новый современный транспортный узел продолжит свою созидательную работу и станет воздушным мостом из регионов России в богатую историей, природой и интересными достопримечательностями Тюменскую область».поздравил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Напомним, аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью. Он входит в российский аэропортовый холдинг «Аэропорты регионов». О необходимости в городе нового аэропорта еще в 2013 году высказался Владимир Путин.

На вчерашней пресс-конференции губернатор Александр Моор также по достоинству оценил работу воздушного причала, который с начала своего открытия в октябре 2021 года уже успел перевезти 10 тысяч пассажиров.

Ко всему прочему, губернатор сказал, что в скором времени количество рейсов возрастет с 9 до 19 и авианаправлений тоже станет больше. В летний период жители области области могут улететь из Тобольска в Сочи и Симферополь.

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