Тобольский аэропорт «Ремезов» признали лучшим в России инвестпроектом года

Награды лучшим аэропортам страны вручены на выставке и форуме гражданской авиации NAIS. Тобольский аэропорт «Ремезов», названный в честь знаменитого русского картографа и краеведа Семена Ремезова, стал первым в нашей стране новым аэропортом, который построили для города с население меньше полумиллиона человек.
«Пусть новый современный транспортный узел продолжит свою созидательную работу и станет воздушным мостом из регионов России в богатую историей, природой и интересными достопримечательностями Тюменскую область».поздравил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
Напомним, аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью. Он входит в российский аэропортовый холдинг «Аэропорты регионов». О необходимости в городе нового аэропорта еще в 2013 году высказался Владимир Путин.
На вчерашней пресс-конференции губернатор Александр Моор также по достоинству оценил работу воздушного причала, который с начала своего открытия в октябре 2021 года уже успел перевезти 10 тысяч пассажиров.
Ко всему прочему, губернатор сказал, что в скором времени количество рейсов возрастет с 9 до 19 и авианаправлений тоже станет больше. В летний период жители области области могут улететь из Тобольска в Сочи и Симферополь.