nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Волонтеры ищут тюменца, пропавшего больше пяти месяцев назад

Пропал еще летом: в Тюменской области ищут 50-летнего мужчину

12 декабря 2023, 08:58
Фото: Midjourney

Волонтеры ищут тюменца, пропавшего больше пяти месяцев назад

В деревне Винокурова Тобольского района пропал Денис Павлов. Местонахождение мужчины неизвестно с 30 июня.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что тюменец может находиться в любом районе и городе. В день исчезновения мужчина был одет в черную футболку, черные джинсы и черные туфли.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные с проседью, глаза карие.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Информацию о местоположении Дениса Павлова можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. Волонтеры также уточнили, что нуждаются в помощи добровольцев.

Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюмени спустя сутки завершились поиски двух школьниц. 16-летняя Ева Рим и 15-летняя Ангелина Дехнич найдены живыми.

Читайте также:
В тюменском селе нашли склеп умершего в 1901 году купцаПропавшего сутки назад в Тюмени подростка нашлиПропавшую неделю назад 16-летнюю тюменку нашли мертвой
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Поиск людей#Пропавшие#Поиск человека#Поиски пропавших#Поиск#Пропал человек#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок
Сегодня, 08:28
«Тысяча рублей до центра!»: тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси
Сегодня, 09:09
Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники
Сегодня, 04:12
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Сегодня, 07:42
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Сегодня, 07:41
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Вчера, 09:42