Пропал еще летом: в Тюменской области ищут 50-летнего мужчину

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что тюменец может находиться в любом районе и городе. В день исчезновения мужчина был одет в черную футболку, черные джинсы и черные туфли.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные с проседью, глаза карие.
Информацию о местоположении Дениса Павлова можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. Волонтеры также уточнили, что нуждаются в помощи добровольцев.
Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюмени спустя сутки завершились поиски двух школьниц. 16-летняя Ева Рим и 15-летняя Ангелина Дехнич найдены живыми.