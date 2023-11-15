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Тюменская область представит на ВДНХ блюда из меню Распутина и картины нефтью

Еда и картины нефтью: чем хвалится Тюменская область на выставке «Россия»?

15 ноября 2023, 08:11
Фото: 1MI

Тюменская область представит на ВДНХ блюда из меню Распутина и картины нефтью

На международном форуме «Россия» собрались представители из 89 регионов страны. Тюменская область также показывает, чем гордится.

На ВДНХ в Москве проходит выставка «Россия», где все регионы страны делятся своими достижениями и достопримечательностями. Свой стенд демонстрирует в том числе и Тюменская область: за первые три дня его посетили более 12 тысяч человек.

День Тюменской области — 24 ноября. В павильоне «Дом Российской кухни» регион представит традиционные тюменские блюда: сырчики в глазури из кедровых орехов, блинчатые пироги и блюда из меню Менделеева, Ершова и Распутина.

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«Мы решили сделать такой общий блок, мы назвали его „Гастроисследование“ или „Гастрораскопки“, это те блюда, которые так или иначе связаны с Тюменью: это ямщицкая селянка, которую готовили, в принципе все, кто ловил речную рыбу, это сырчики, которые были традиционным рождественским блюдом, и блинчатые пироги — как традиционные угощения, в том числе для свадьбы. Остальные блоки мы построили как любимые блюда или блюда, связанные со знаменитыми персонами нашего края, это Григорий Ефимович Распутин, Дмитрий Иванович Менделеев и Петр Павлович Ершов», — цитирует ТАСС автора проекта «Исторические ужины» Лидию Носову.

В этот же день гостям стенда предложат написать картину нефтью и сплести сувениры из крапивы. Мероприятия будут проходить в павильоне №75.

Ранее «Наш Город» сообщал, что вставка «Россия» будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Губернатор Александр Моор пригласил тюменцев поддержать родной регион.

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