Еда и картины нефтью: чем хвалится Тюменская область на выставке «Россия»?

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
На ВДНХ в Москве проходит выставка «Россия», где все регионы страны делятся своими достижениями и достопримечательностями. Свой стенд демонстрирует в том числе и Тюменская область: за первые три дня его посетили более 12 тысяч человек.
День Тюменской области — 24 ноября. В павильоне «Дом Российской кухни» регион представит традиционные тюменские блюда: сырчики в глазури из кедровых орехов, блинчатые пироги и блюда из меню Менделеева, Ершова и Распутина.
«Мы решили сделать такой общий блок, мы назвали его „Гастроисследование“ или „Гастрораскопки“, это те блюда, которые так или иначе связаны с Тюменью: это ямщицкая селянка, которую готовили, в принципе все, кто ловил речную рыбу, это сырчики, которые были традиционным рождественским блюдом, и блинчатые пироги — как традиционные угощения, в том числе для свадьбы. Остальные блоки мы построили как любимые блюда или блюда, связанные со знаменитыми персонами нашего края, это Григорий Ефимович Распутин, Дмитрий Иванович Менделеев и Петр Павлович Ершов», — цитирует ТАСС автора проекта «Исторические ужины» Лидию Носову.
В этот же день гостям стенда предложат написать картину нефтью и сплести сувениры из крапивы. Мероприятия будут проходить в павильоне №75.
Ранее «Наш Город» сообщал, что вставка «Россия» будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Губернатор Александр Моор пригласил тюменцев поддержать родной регион.