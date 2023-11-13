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Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В России в конце ноября пройдет III Конгресс молодых ученых

В России в конце ноября пройдет III Конгресс молодых ученых

13 ноября 2023, 17:04
Фото: Росконгресс
III Конгресс молодых ученых состоится 28 — 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Деловая программа включает более 100 различных мероприятий — сессий, лекций, мастер-классов, круглых столов, посвященных науке и технологиям в России.

Мероприятия конгресса дополнит выставка современных российских технологий.

Известно, что на площадке экспозиции будут открыты стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые специализируются на развитии наукоемких технологий в России, а также будут работать научные интерактивные пространства.

Свое пространство на выставке конгресса представит центр одаренных детей Ивановской области «Солярис», где молодые ученые запустили научно-просветительский и образовательный проект СЛОН.

В качестве одного из основных мероприятий III Конгресса молодых ученых запланирована выставка «Аллея регионов», которая состоится в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Здесь можно будет узнать много нового о научном потенциале регионов и федеральных округов страны.

Кроме того, в рамках выставки III Конгресса молодых ученых на стенде Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) ожидается проведение этапов «Кубка РТК» — соревнований среди молодых инженеров, студентов и школьников, которые разрабатывают робототехнические комплексы для деятельности в экстремальных условиях.

В соответствии со сложившейся традицией в дни проведения Конгресса будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых». Дополнят выставку III Конгресса молодых ученых экспозиции лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса.

Конгресс молодых ученых — основное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс призван объединять в своем пространстве представителей передовых научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, выдающихся лидеров российской науки из разных регионов РФ, а главное — молодых ученых, лауреатов конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Роль одного из организаторов Конгресса молодых ученых выполняет Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конгресса.

Более подробная информация о мероприятиях доступна для ознакомления на сайте конгресс.наука.рф.

#Общество
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