В России в конце ноября пройдет III Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Мероприятия конгресса дополнит выставка современных российских технологий.
Известно, что на площадке экспозиции будут открыты стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые специализируются на развитии наукоемких технологий в России, а также будут работать научные интерактивные пространства.
Свое пространство на выставке конгресса представит центр одаренных детей Ивановской области «Солярис», где молодые ученые запустили научно-просветительский и образовательный проект СЛОН.
В качестве одного из основных мероприятий III Конгресса молодых ученых запланирована выставка «Аллея регионов», которая состоится в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Здесь можно будет узнать много нового о научном потенциале регионов и федеральных округов страны.
Кроме того, в рамках выставки III Конгресса молодых ученых на стенде Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) ожидается проведение этапов «Кубка РТК» — соревнований среди молодых инженеров, студентов и школьников, которые разрабатывают робототехнические комплексы для деятельности в экстремальных условиях.
В соответствии со сложившейся традицией в дни проведения Конгресса будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых». Дополнят выставку III Конгресса молодых ученых экспозиции лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса.
Конгресс молодых ученых — основное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс призван объединять в своем пространстве представителей передовых научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, выдающихся лидеров российской науки из разных регионов РФ, а главное — молодых ученых, лауреатов конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
Роль одного из организаторов Конгресса молодых ученых выполняет Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конгресса.
Более подробная информация о мероприятиях доступна для ознакомления на сайте конгресс.наука.рф.