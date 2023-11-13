В России в конце ноября пройдет III Конгресс молодых ученых

В качестве одного из основных мероприятий III Конгресса молодых ученых запланирована выставка «Аллея регионов», которая состоится в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Здесь можно будет узнать много нового о научном потенциале регионов и федеральных округов страны.