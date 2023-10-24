Гости международной выставки «Россия» выиграют бесплатные поездки на Ямал

Posted 24 октября, 08:54
Published 24 октября, 08:54
Modified 24 октября, 08:56
Updated 24 октября, 08:56
Гости Международной выставки-форума «Россия» в Москве, которая откроется 4 ноября, смогут выиграть тур по стоповер-программе «Путешествие на Полярный круг». Розыгрыш тура и двухдневной поездки на Ямал организует Агентство по развитию регионального туризма.
Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, розыгрыш состоится в день открытия выставки. Чтобы принять участие, нужно ответить на вопросы об округе в формате онлайн-викторины. Имена 20 победителей опубликуют в сообществе «Туризм на Ямале» в соцсети «ВКонтакте». Узнать больше об округе можно, посетив стенд ЯНАО на ВДНХ.
В День региона, который запланирован на 23 ноября, гостям стенда о своей поездке на Крайний Север расскажет путешественник Алексей Жирухин. Ранее он с друзьями проехал на «Москвиче» от Твери до Салехарда. Презентация путешествия состоится в рамках деловой программы образовательной площадки российского общества «Знание».
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о том, что в подготовке стенда округа приняли участие около 200 специалистов. В центре инсталляции региона — газовое пламя. Это символ энергии, которую первопроходцы ЯНАО смогли извлечь из недр и направить на развитие страны.
Готовим об этой странице нашей истории большое мультимедийное шоу, уверен, оно не оставит равнодушным ни одного посетителя. Обязательно покажем строгую и хрупкую красоту тундры и Полярного Урала, самобытную культуру народов Севера, богатый животный мир Ямала, — поделился Дмитрий Артюхов.
Напомним, международная выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября 2023 года и закончится 12 апреля 2024 года. В Москве на ВДНХ все регионы смогут презентовать свои уникальные стенды, которые расскажут о прошлом, настоящем и будущем субъекта.