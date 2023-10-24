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Posted 24 октября, 08:54

Published 24 октября, 08:54

Modified 24 октября, 08:56

Updated 24 октября, 08:56

Гости международной выставки «Россия» выиграют бесплатные поездки на Ямал

Гости международной выставки «Россия» выиграют бесплатные поездки на Ямал

24 октября 2023, 08:54
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
Розыгрыш состоится в первый день форума.

Гости Международной выставки-форума «Россия» в Москве, которая откроется 4 ноября, смогут выиграть тур по стоповер-программе «Путешествие на Полярный круг». Розыгрыш тура и двухдневной поездки на Ямал организует Агентство по развитию регионального туризма.

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, розыгрыш состоится в день открытия выставки. Чтобы принять участие, нужно ответить на вопросы об округе в формате онлайн-викторины. Имена 20 победителей опубликуют в сообществе «Туризм на Ямале» в соцсети «ВКонтакте». Узнать больше об округе можно, посетив стенд ЯНАО на ВДНХ.

В День региона, который запланирован на 23 ноября, гостям стенда о своей поездке на Крайний Север расскажет путешественник Алексей Жирухин. Ранее он с друзьями проехал на «Москвиче» от Твери до Салехарда. Презентация путешествия состоится в рамках деловой программы образовательной площадки российского общества «Знание».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о том, что в подготовке стенда округа приняли участие около 200 специалистов. В центре инсталляции региона — газовое пламя. Это символ энергии, которую первопроходцы ЯНАО смогли извлечь из недр и направить на развитие страны.

Готовим об этой странице нашей истории большое мультимедийное шоу, уверен, оно не оставит равнодушным ни одного посетителя. Обязательно покажем строгую и хрупкую красоту тундры и Полярного Урала, самобытную культуру народов Севера, богатый животный мир Ямала, — поделился Дмитрий Артюхов.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября 2023 года и закончится 12 апреля 2024 года. В Москве на ВДНХ все регионы смогут презентовать свои уникальные стенды, которые расскажут о прошлом, настоящем и будущем субъекта.

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