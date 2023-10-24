Гости международной выставки «Россия» выиграют бесплатные поездки на Ямал

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, розыгрыш состоится в день открытия выставки. Чтобы принять участие, нужно ответить на вопросы об округе в формате онлайн-викторины. Имена 20 победителей опубликуют в сообществе «Туризм на Ямале» в соцсети «ВКонтакте». Узнать больше об округе можно, посетив стенд ЯНАО на ВДНХ.