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2024
Гостей форума TNF будут встречать тюменки с модельной внешностью
В Тюмени продолжается подготовка к проведению промышленно-энергетического форума TNF. Мероприятие стартует в понедельник, 16 сентября.
15 сентября, 06:22
2023
Еда и картины нефтью: чем хвалится Тюменская область на выставке «Россия»?
На международном форуме «Россия» собрались представители из 89 регионов страны. Тюменская область также показывает, чем гордится.
15 ноября 2023, 08:11
2022
В Тюмени открыли промышленно-энергетический форум TNF 2022
20 сентября 2022, 06:37
В Тюмени проведут форум предпринимателей
Участие в мероприятии примет более 1000 бизнесменов со всей Тюменской области, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
28 апреля 2022, 14:46

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